Cinque partite sono quel che sono, ed è doveroso partire da questa considerazione. Però la Fiorentina in partenza per Milano ha alle spalle alcune cose ben fatte a cui merita dare uno sguardo, anche soltanto per esercizio. Oltre ad aver registrato sin qui il secondo miglior attacco (11 reti segnate, dietro soltanto alle 12 del Sassuolo), la squadra di Pioli ne ha subite appena 3 in 5 incontri (miglior difesa), mantenendo per due volte la porta inviolata. Lo riporta ViolaNews.com.