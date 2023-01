La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio ha pubblicato oggi la classifica annuale del miglior goleador della terza decade (2021-2030) del XXI secolo, che annulamente viene aggiornata con le reti segnate in campo dai protagonisti.Il migliore per ora è Robert Lewandowski primo con 111 reti, seguito a ruota da Mbappé a 107 e con Erling Haaland a quota 95 sul terzo gradino del podio.(7° con 78 gol dietro a Messi), che in Italia i titosi dell'Inter lo ricordano come Gabigol, mentre il primo "italiano" è Duisan Vlahovic della Juventus che è fermo a quota 62 dietro all'ex bianconero Cristiano Ronaldo.