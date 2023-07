In un settore così competitivo e regolamentato come quello del gioco online italiano, non è semplice emergere. Ecco perché la concorrenza fra i casinò online si è fatta così forte negli ultimi anni, a favore degli utenti che ricevono un servizio di qualità sempre maggiore. Il principale strumento di marketing per convincere gli utenti a iscriversi a un casinò online invece che un altro sono i bonus e le offerte.

I bonus casino online sono sostanzialmente incentivi che vengono offerti ai giocatori per invogliarli a iscriversi e giocare su un determinato sito web di casinò. Le offerte possono variare per tipo e valore. Le principali tipologie sono bonus di benvenuto per i nuovi iscritti, bonus sul deposito, cashback, o sistemi che premiano la fedeltà dei giocatori di lunga data con ricompense VIP.

Ma perché questi bonus sono così importanti? In prima battuta, per partire dalla ragione più semplice, i bonus aumentano le possibilità di vincita. Quando un giocatore riceve un bonus, il suo bilancio di gioco aumenta, permettendogli di piazzare più puntate, giocare di più e fare maggiore esperienza. A livello matematico, ottenere un bonus con soldi gratuiti non può che far aumentare le possibilità di vincita.

In aggiunta a ciò, i bonus possono migliorare l'esperienza di gioco intesa nel suo complesso. Per i nuovi iscritti o per le persone che stanno valutando da un po’ di tempo se iscriversi o meno a un casinò online e sono ancora esitanti, un bonus di benvenuto può fare la differenza, dando l'opportunità di provare diversi giochi senza rischiare troppo denaro vero. Invece, i giocatori più esperti possono vedere nei bonus fedeltà un premio per la loro dedizione e per la fedeltà mostrata verso una certa piattaforma di gioco.

Dal lato concorrenziale, infine, i bonus ci consentono di valutare e distinguere un casino online da un altro. Con così tanti siti di gioco online disponibili, la presenza di bonus generosi e facili da ottenere, può essere un modo efficace per differenziarsi dalla massa.

Nel resto dell’articolo, oltre a stilare una classifica aggiornata sui migliori bonus dei casinò online, offriremo altre risorse utili per valutare le promozioni. Non bisogna mai dimenticare che i bonus sono legati ai termini e condizioni (i T&C) che determinano come e quando un bonus può essere giocata e prelevato.

Se vuoi sapere subito quali sono le migliori offerte e i bonus più interessanti dei casinò italiani legali, passa al paragrafo successivo!

I casino online offrono i bonus più generosi in Italia questo mese

Non ti interessano i dettagli dell’argomento? Vuoi semplicemente scoprire quali sono i bonus casinò più competitivi in questo momento? Allora dai un’occhiata alla tabella riassuntiva qua sotto:

I criteri per valutare un bonus casinò online come il migliore

Ma i nostri esperti come sono arrivati a stilare questa classifica? Per trasparenza, abbiamo deciso di rivelare in modo chiaro e completo quali sono i fattori che sono stati presi in considerazione per decidere i migliori bonus casino in Italia.

Puoi trovare tutte le variabili considerate qua sotto, con una descrizione dettagliata.

Licenza AAMS/ADM

Sarebbe del tutto inutile iscriversi a una piattaforma attirati dal bonus di benvenuto casinò per poi scoprire che il casinò non è sicuro o addirittura illegale in Italia. Per questo motivo, uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione per valutare i bonus offerti è la presenza di una licenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ente statale italiano che ha inglobato l’AAMS nel 2012. Lo stemma dell’ADM sul sito del casinò non è un semplice orpello, ma è la garanzia che lo Stato italiano ha controllato il concessionario e l’ha reputato affidabile e rispettoso della stringente normativa applicata nel nostro Paese.

La licenza ADM è rilasciata solo ai casinò che rispettano i criteri sanciti dall’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, N. 208. Questo impianto normativo richiede ai concessionari di:

Dimostrare la propria solidità finanziaria (con ricavi non inferiori a 1.500.000 € dall’attività di casinò online in altri Paesi).

Pagare la quota per la presentazione della richiesta allo Stato italiano.

Sottoscrivere la volontà di fungere da sostituto d’imposta per tutte le somme giocate e vinte dagli utenti.

Aderire all’Autorità nazionale Anti-corruzione.

Dimostrare di non aver violato la normativa fiscale in altri Paesi europei o comunque non in black list, e non aver compiuto atti negligenti o con errori gravi nel corso della propria attività professionale.

Essere iscritta alla CCIA italiana o avere una sede legale nel nostro Paese.

Non avere dipendenti o manager condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero non risultino imputati per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Moltissimi altri criteri che fanno dell’Italia uno dei Paesi con il settore del gioco online più regolamentato e sicuro al mondo.

Ecco perché la presenza di una licenza ADM è uno dei primi elementi che controlliamo quando valutiamo il bonus di un casinò online. Un casinò senza una licenza valida o attiva non dovrebbe mai essere considerato, indipendentemente dalla generosità della promozione, perché i rischi di truffa sono altissimi.

Sicurezza e protezione

L’autorizzazione dell’ADM è il fattore principe per valutare la sicurezza di un casinò che offre bonus. Ma in aggiunta, è bene considerare anche le misure applicate a tutela degli utenti e gli strumenti a protezione dei dati personali e finanziari. Non solo perché si tratta di un dovere legale per i casinò, ma anche per creare un rapporto di fiducia tra il casinò e i suoi utenti.

Secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), tutte le aziende attive nell'Unione Europea, inclusi i casinò online, sono obbligate a garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali dei loro utenti. Questo include l'uso di misure di sicurezza avanzate come la crittografia SSL (Secure Socket Layer), a tutela dei dati trasmessi tra l'utente e i server del casinò.

Importante anche il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato dal D. Lgs. 101/2018, che obbliga i casinò a indicare chiaramente la Politica sulla privacy e farla sottoscrivere agli utenti prima della registrazione.

I casinò online con i migliori bonus della nostra lista, rispettano anche le regole sul Gioco responsabile, mettendo a disposizione degli utenti tanti strumenti utili come:

Limiti di deposito e scommessa.

Auto-esclusione.

Test di autovalutazione

Supporto e assistenza gratis tramite numero verde curato dall’Istituto Superiore di Sanità.

Proposta di gioco

I bonus sono importanti, certo, ma se il casinò online poi delude dal punto di vista dei giochi, sarebbe inutile perdere tempo e iscriversi. Per questo motivo i nostri esperti hanno considerato anche la proposta di gioco del casinò. Tanta libertà di scelta è un segnale distintivo di un casinò di qualità.

Nell’ottica dei bonus casinò, è poi importante considerare quali sono i giochi sui quali si può utilizzare il bonus o i giri gratis. Un altro fattore che abbiamo valutato è la percentuale di contribuzione ai requisiti di gioco di un bonus casino online fra un gioco e l’altro. In questo caso, più è lineare e a favore dell’utente una promozione, migliore è stata la valutazione.

Inoltre, la presenza di diversi fornitori di software di gioco è un indicatore della qualità del casinò. Collaborare con fornitori di software rinomati, come NetEnt, Microgaming, Playtech o l’azienda italiana Cape Cod, significa che il casinò è in grado di offrire giochi di alta qualità, con grafiche curate e un gameplay che non annoia.

In sintesi, abbiamo preso in considerazione il numero di giochi disponibili, la varietà, la facilità con cui possono essere filtrati e ricercati, e la reputazione dell’azienda che li ha sviluppati.

Bonus e promozioni

Potrà sembrare un po’ stucchevole ma per completezza va detto. Per valutare i migliori casinò dal punto dei vista dei bonus, abbiamo considerato tutte le promozioni, dando il giusto peso a quelle di benvenuto, alle offerte disponibili a tutti gli utenti e alla presenza di un sistema premiale VIP.

Quasi tutti i casinò online italiani offrono bonus di vario tipo. E la varietà e l’importo delle promozioni è senz’altro importante. Ma abbiamo anche valutato i requisiti di scommessa, che devono essere soddisfatti prima di poter prelevare eventuali vincite ottenute derivanti dal bonus casino. Ad esempio, se ricevi un bonus di 100 euro con un requisito di puntata di 20 volte, dovrai giocare un totale di 2.000 euro (100 euro x 20) prima di poter prelevare le tue vincite. Ecco perché abbiamo considerato anche il wagering o playthrough.

Abbiamo poi assegnato dei decimi di punti extra ai casinò che propongono bonus senza deposito, perfetti per gli utenti alle prime armi, e che facilitano la comprensione dei giochi parte di una promozione, tramite grafiche o sezioni specifiche del sito.

Metodi di pagamento

Non bisogna poi trascurare i metodi di deposito e prelievo per valutare i bonus dei migliori casinò. Il numero, la varietà e l'affidabilità dei metodi di pagamento disponibili rappresentano un criterio importante.

Un casinò online di alta qualità dovrebbe offrire i metodi di pagamento più utilizzati in Italia, consentendo così a ogni giocatore di scegliere l'opzione che considera più sicura e conveniente. I principali metodi di pagamento nel nostro Paese, quelli che non dovrebbero mancare mai, sono carte di credito e debito, soluzioni di pagamento elettronico come e-wallet (PayPal, Skrill, Neteller), carte prepagate (PostePay, Paysafecard), bonifici bancari e app come Apple Pay o Much Better.

Oltre alla varietà, è fondamentale verificare l'affidabilità e la rapidità. Un altro aspetto che non si può trascurare, riguarda l’eventuale applicazione di commissioni alle transazioni. Un casinò di qualità non dovrebbe richiedere alcuna commissione per i prelievi, tantomeno per i depositi.

Assistenza clienti

Se il bonus di un casinò online ha T&C scritti bene, lo spazio per eventuali problemi e dubbi dovrebbe essere ristretto. Non bisogna però escludere che un utente alle prime armi abbia bisogno di supporto.

Ecco che viene in soccorso l’assistenza al cliente, un altro importante elemento valutato dal nostro team. Volendo proprio chiedere il massimo a un casinò online in Italia, l’assistenza dovrebbe essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, il casinò dovrebbe offrire diversi canali di comunicazione, come live chat, email e telefono, per permettere ai giocatori di scegliere l'opzione più comoda.

Le migliori piattaforme di gioco stanno andando addirittura oltre, aprendosi all’uso di app di messaggistica come Whatsapp o fornendo assistenza tramite social come Instagram e Facebook, ove possibile nel rispetto dei Termini di Servizio della piattaforma.

Nello specifico dei bonus dei casinò, l’assistenza dovrebbe essere preparata e rapida nel dare una risposta chiara. Non c’è niente di peggio che vivere nel dubbio o nel ricevere risposte discordanti fra un operatore e l’altro.

Esperienza utente

La user experience, esperienza utente, o più semplicemente UX, è un po’ un tormentone, che vuol dire tutto e spesso viene usato per non dire niente. In realtà, chi è iscritto a diversi casinò online sa quanto alcuni piccoli dettagli possano fare la differenza fra un’esperienza di gioco piacevole e un'esperienza frustrante.

L'usabilità del sito web del casinò e dell'interfaccia mobile giocano un ruolo centrale. Un sito web intuitivo e facile da navigare consente ai giocatori di trovare rapidamente i giochi desiderati, di comprendere i termini e le condizioni dei bonus e di accedere facilmente alle sezioni per i depositi e i prelievi.

Un buon casinò online dovrebbe offrire una piattaforma che sia esteticamente gradevole e anche funzionale, con un design pratico e bello da vedere. Inoltre, il sito dovrebbe caricarsi rapidamente, i giochi dovrebbero avviarsi senza problemi, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Nell'era dello smartphone, poi, è fondamentale che il casinò offra un'interfaccia mobile ottimizzata. Molti giocatori preferiscono giocare sul proprio smartphone o tablet, quindi un'esperienza mobile fluida e senza interruzioni è un must. Questo obiettivo può essere raggiunto tramite app nativa o web app, ma una soluzione deve esserci!

Le migliori offerte di bonus per casino online in Italia

LeoVegas

Il nostro punteggio: 4.5

LeoVegas è un casinò online autorizzato ad operare in Italia grazie alla licenza AAMS. Uno dei motivi principali che ci spinge a consigliare questo sito sicuro è l'offerta generosa di 50 giri gratuiti senza deposito e un bonus di benvenuto che può arrivare fino a 1.500 €.

Inoltre, il casinò è stato riconosciuto come "Operatore online dell'anno 2020" e accetta metodi di pagamento molto usati in Italia, come Postepay. Nonostante al momento non sia attivo un sistema di supporto clienti tramite telefono, la piattaforma ci ha convinto per il gran numero di giochi da casinò live e da tavolo, accessibili anche tramite un'app mobile.

Oltre al bonus di benvenuto, sono disponibili diverse promozioni settimanali e un programma VIP che premia gli utenti più attivi e fedeli. LeoVegas è impegnata nel promuovere il gioco responsabile, offrendo strumenti per limitare i rischi per alcuni tipi di giocatori.

Pro:

ottima piattaforma mobile, sito veloce e facile da navigare.

Contro:

limiti di puntata troppo bassi.

Numero di licenza AAMS: 15011

Anno di apertura: 2012

Licenza AAMS / ADM: Sì

Metodi di pagamento disponibili: Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paysafecard, Paypal, Sofort.

Paese di origine: Svezia

Bonus disponibili: bonus di benvenuto casinò fino a 1.500 € + 250 free spins

Deposito richiesto? Sì

Ha un'app per mobile? Sì

Giochi disponibili: slot, blackjack, roulette, poker, tavoli live, ecc.

Registrazione necessaria? Sì.

Bonus di benvenuto

Un bonus di benvenuto è un incentivo promozionale una tantum offerto da molti casinò online ai nuovi utenti che si registrano sul sito per la prima volta. Lo scopo principale di questa offerta è attrarre nuovi clienti e differenziarsi rispetto alla concorrenza.

Il funzionamento di questa tipologia di bonus varia da un sito all'altro. I bonus di benvenuto più comuni, dando un’occhiata alla nostra lista delle migliori offerte, prevedono bonus casinò sulla prima ricarica, giri gratuiti (free spins da usare alle slot machine), super spin (simili ai giri gratis ma di valore superiore) e bonus cashback, che prevedono un rimborso sulla perdita netta maturata all’interno del periodo promozionale.

L’esempio classico del welcome bonus è quello proposto da un casinò online che offre un bonus di benvenuto del 100% sul primo deposito fino a un certo importo. Ciò significa che se un utente deposita 100 euro, il casinò accrediterà un ulteriore bonus fino 100 euro, portando il saldo totale dell'utente a 200 euro.

Bonus senza deposito

Fra le altre promozioni, quelle più cercate dagli utenti che non amano il rischio sono i bonus senza deposito. Queste offerte, in alcuni casi proposte in concomitanza del bonus di benvenuto, non richiedono alcun deposito iniziale da parte dell'utente.

Il funzionamento del bonus senza deposito varia da caso a caso, richiedendo uno più comportamenti qualificanti, senza dover effettuare ricariche con denaro vero. Ad esempio, il bonus verrà assegnato subito dopo aver completato la registrazione su un sito: il bonus potrà essere utilizzato sulle slot machine (nel caso di giri gratis ad esempio sulla slot Book of Ra) o in tutte le sezioni (qualora sia un fun bonus casinò).

Anche se è possibile guadagnare soldi veri con i bonus senza deposito, bisogna essere consapevoli che tutte queste offerte sono soggette a requisiti di scommessa. Questo significa che l'utente dovrà scommettere il bonus senza deposito un numero variabile di volte (solitamente piuttosto alto) prima di poter prelevare i guadagni.

Bonus ricarica

Un’altra promozione molto comune nei casinò con bonus è l’offerta sulla ricarica, chiamata anche bonus deposito. Come suggerisce il nome, viene erogato dopo che l’utente ha completato un versamento tramite un metodo di pagamento accettato, definito qualificante.

Il bonus viene spesso erogato in una percentuale variabile e fino a una cifra massima. Ad esempio, nel caso di bonus ricarica del 50% fino a 300 €, in caso di deposito di 600 €, si potrà ottenere il bonus massimo. Superata la soglia massima di pagamento, non verrà erogato un bonus proporzionalmente superiore.

In questo caso, bisogna prestare particolare attenzione ai metodi di pagamento qualificanti, ai tempi del requisito di puntata, al deposito minimo e ai T&C per verificare se sia necessario inserire un codice promozionale.

Bonus con giri gratuiti

Questa promozione assegna giri gratuiti (chiamati anche free spins o super spin in alcuni casi) utilizzabili nelle slot parte della promozione. I giri gratis possono essere assegnati a seguito del raggiungimento di certi obiettivi, senza dover effettuare un deposito o dopo una ricarica.

Il funzionamento è piuttosto semplice: una volta ricevuti i free spin, bisognerà cercare una delle slot machine sui quali si possono usare, aprirla e accettare i giri gratis cliccando sulla notifica. Cliccando sul pulsante principale, si faranno girare i rulli, fino all’esaurimento di tutte le partite gratuite.

Le vincite generate dai giri gratis non sono quasi mai direttamente prelevabili, essendo accreditate sotto forma di bonus casinò con wagering (ovvero requisito di gioco). I bonus con giri gratuiti rappresentano un'opportunità interessante per provare nuove slot a basso rischio, con la possibilità di vincere soldi veri senza dover puntare i propri fondi.

Programmi fedeltà e VIP

I programmi fedeltà, talvolta chiamati VIP Club, sono strumenti utilizzati da molti casinò online con bonus per ricompensare la fedeltà dei propri utenti. Questi programmi sono spesso strutturati su vari livelli, con benefici e ricompense che aumentano man mano.

I programmi fedeltà prevedono di solito un sistema basato sull’accumulo di punti per ogni attività effettuata sulla piattaforma. Ad esempio, in un casinò online, un giocatore può accumulare punti ogni volta che punta una certa somma di denaro alle slot machine. Una volta raggiunto una soglia di punti predeterminata, è possibile convertirli in bonus, giri gratuiti o altri vantaggi.

I programmi VIP, d'altra parte, possono anche fare riferimento a una tipologia di utenti più specifica, ovvero i giocatori che puntano le somme più elevate. Questi Club offrono spesso benefici esclusivi come account manager personale, prelievi più rapidi, limiti di puntata più elevati e inviti a eventi speciali IRL (ovvero in presenza fisica).

È importante sottolineare che i dettagli specifici dei programmi fedeltà e VIP possono variare da una piattaforma all'altra. Per questo motivo, si consiglia di leggere attentamente i termini e condizioni associati per comprendere il funzionamento dell’offerta.

Migliori bonus benvenuto casino online

Dopo aver dato qualche info sui bonus casino senza deposito e altre offerte, diamo qualche consiglio mirato, facendo i nomi dei migliori bonus dei siti ADM per ogni categoria, a partire dai welcome bonus:

Jackpot City: Fun Bonus del 100% fino a 1.200 € distribuito sui primi tre depositi effettuati (ciascuno minimo di 10 €), con un'aggiunta di 120 Free Spin in totale. Il Fun Bonus non può essere prelevato immediatamente ma deve essere giocato per un totale di 35 volte il suo valore prima di essere convertito in Bonus reale. Quest’ultimo dovrà poi essere rigiocato una volta (x1) sulle slot prima di essere convertito in saldo reale. È importante notare che i free spin hanno un valore di 0,50 €.

Leovegas: fino a 1.500 € di bonus e 250 giri gratuiti. Questi bonus vengono assegnati in modo graduale: dopo aver effettuato un deposito di almeno 10 € e giocato l'importo 35 volte sulle slot machine, si può ricevere un bonus reale equivalente al 100% della somma versata, fino a un massimo di 350 €, più 50 giri gratuiti su una slot selezionata. L'offerta si ripete quindi sul secondo e terzo deposito. Ricorda che devi soddisfare i requisiti di puntata di un'offerta prima di poter passare alla successiva.

Migliori casinò con bonus senza deposito

Betway: 50 Free Spin senza ricarica. Questo bonus è disponibile una volta completato il processo di attivazione del conto con la convalida. L'utente deve caricare un documento d'identità nella fase di registrazione o nella sezione del profilo Conto Gioco entro una settimana dall'apertura dell’account. Gli spin gratuiti possono essere utilizzati solo su slot specifiche, e le vincite vengono convertite in Fun Bonus, soggetto a un requisito di puntata pari a 15x.

Starcasinò: a seguito della convalida del conto gioco, offre 50 Free Spin senza deposito sulla slot Money Train 3. I giri gratis hanno un valore di 0,10 € ciascuno e rimangono attivi per tre giorni. Le vincite ottenute dai Free Spin vengono accreditate come Fun Bonus e richiedono che l'utente punti 35 volte l'importo del bonus ricevuto, tenendo presente le limitazioni all’utilizzo di questo bonus per quanto riguarda la tipologia di giochi.

Migliori casinò con bonus di giri gratis

Netbet: nel pacchetto di benvenuto per i nuovi giocatori sono inclusi anche 200 giri gratis (20 free spin al giorno per 10 giorni), utilizzabili sui giochi selezionati. I free spins permettono di esplorare titoli importanti come Starburst e Gonzo’s Quest. Le vincite vengono accreditate come Fun Bonus: per trasformarlo in Bonus Reale, è necessario giocarlo 40 volte. Ricorda che, se viene effettuato un prelievo durante il periodo promozionale, tutti i bonus vengono cancellati.

Betway: 150 Super Spin ai nuovi giocatori, divisi in tre step, con il rispetto di determinati requisiti. Questi Super Spin hanno un valore di 0,50 € l’uno e devono essere utilizzati entro 7 giorni dalla data di accredito. Le eventuali vincite vengono convertite in Fun Bonus, soggetto a un requisito di scommessa 10 volte il suo valore prima di poter essere convertito in Bonus Reale.

I requisiti di puntata, cosa sono?

I requisiti di puntata, conosciuti anche come playthrough o rollover, rappresentano il volume di gioco che un utente deve completare prima di poter prelevare i bonus o le vincite generate da questi ultimi casinò online.

In pratica, un requisito di puntata richiede ai giocatori di puntare una certa somma, solitamente un multiplo del bonus ricevuto, prima di poter effettuare un prelievo. Ad esempio, se un casinò offre un bonus di 100 € con un requisito di puntata di 20 volte, il giocatore dovrà puntare un totale di 2.000 € (100 € x 20) prima di poter effettuare il prelievo.

Quali sono i requisiti di puntata più comuni associati ai bonus casinò online?

Multiplo del bonus: è il tipo più comune di requisito di scommessa. Vedi l’esempio sopra per chiarirti le idee.

Multiplo del deposito + bonus: in questo caso, dovrai scommettere la somma del deposito e del bonus un certo numero di volte. Ad esempio, se depositi 50€ e ricevi un bonus di 50€ con un requisito di scommessa 20x per deposito e bonus, dovrai puntare 4.000 € in totale (100 € x 20 + 20).

Giochi qualificanti: alcuni bonus richiedono il soddisfacimento dei requisiti di puntata solo su determinati giochi. Ad esempio, potresti dover scommettere 20 volte il tuo bonus giocando solo ad alcune slot machines.

Tempo limitato: molti casinò fissano un limite temporale per soddisfare i requisiti di puntata. Se non riesci a soddisfare i requisiti entro il periodo stabilito, il bonus verrà annullato e con lui qualsiasi progresso fatto.

Limiti di puntata: alcune piattaforme di gioco limitano l'importo che puoi puntare singolarmente per soddisfare i requisiti di scommessa, per prevenire strategie volte alla monetizzazione rapida del bonus.

Migliori bonus dei casinò con requisiti di scommessa più bassi

William Hill: 35x è il wagering imposto per trasformare il bonus cash di William Hill in saldo reale prelevabile, senza alcun altro rigioco aggiuntivo.

Betclic: per quanto riguarda il fun bonus ottenuto con i free spin, il requisito di puntata è pari a 30 volte, un valore sotto alla media di settore (che si attesta intorno a 40x).

I migliori casinò online con i bonus più vantaggiosi per i giocatori di slot machine

Jackpot City: fra i migliori siti slot online c’è questo nuovo casinò che propone un bonus di benvenuto fino a 1.200 € sui primi 3 depositi. Il bonus è utilizzabile liberamente su tutte le slot, con percentuale di contribuzione del 100%.

c’è questo nuovo casinò che propone un bonus di benvenuto fino a 1.200 € sui primi 3 depositi. Il bonus è utilizzabile liberamente su tutte le slot, con percentuale di contribuzione del 100%. DaznBet: un’altro casinò nuovo con un bonus casinò fino a 500 € e tante altre offerte perfette per gli appassionati di slot. Ad esempio, è disponibile un montepremi di 1 milione di euro distribuito casualmente tramite “Drops & Wins” su tutte le slot Pragmatic Play.

Come scegliere i migliori bonus casino online in Italia

In un mercato così ricco di offerte, scegliere il miglior bonus casinò può essere un'impresa. Prendendo spunto dai consigli qua sotto, potrai migliorare la tua esperienza di gioco e aumentare le probabilità di vincita.

Valutazione dei requisiti di scommessa

I requisiti di puntata ti dicono chiaramente la cifra che dovrai giocare per prelevare i bonus. Ricordati: requisiti più bassi significano una conversione più facile del bonus e una maggiore probabilità di trasformarlo in soldi veri.

Verifica delle condizioni di utilizzo dei bonus

Ogni bonus ha dei T&C precisi. Leggi sempre con attenzione il documento che riassume i dettagli sull’offerta e rivolgiti all’assistenza clienti in caso di dubbi sull’interpretazione.

Considerazione della reputazione del casinò

La reputazione del casinò è un fattore fondamentale da tenere in considerazione. Spesso fra le recensioni certificate degli utenti si trovano esperienze dirette sull’effettiva erogazione del bonus da parte del casinò.

Strategie per ottenere il massimo vantaggio dai bonus casino online

Anche se non ci sono trucchi per vincere sempre al casinò, con le giuste strategie, è possibile massimizzare le opportunità di monetizzare i bonus dei casinò online. Ecco alcuni suggerimenti pratici.

Sfruttare al massimo i bonus di benvenuto casinò

I bonus di benvenuto sono spesso i più generosi. Assicurati di utilizzarli al massimo delle loro potenzialità, pianificando con attenzione le tue giocate.

Utilizzare strategie di gestione del bankroll

Una buona gestione del tuo bankroll, ovvero del budget a tua disposizione per le giocate sui casinò, può aiutarti ad allungare il tempo di gioco, riducendo la volatilità e aumentando così le tue possibilità di sfruttare il bonus.

Partecipare ai programmi fedeltà e VIP

Molti casinò offrono punti fedeltà o programmi VIP che possono portare a ulteriori bonus e vantaggi. Controlla se le promozioni sono cumulabili e cerca di incastrarle fra loro per massimizzarle.

Monitorare le promozioni in corso

Mantieniti sempre aggiornato sulle ultime offerte. Iscriviti alle newsletter dei casinò per ricevere bonus esclusivi e monitora il sito per non perderti promozioni vantaggiose.

Perché dovrei giocare solo bonus online casino AAMS?

Perché i casinò autorizzati dall’ADM / AAMS sono gli unici legali e sicuri in Italia. Iscrivendoti a piattaforme di gioco straniere non AAMS correrai il rischio di perdere i tuoi soldi, di non ricevere i bonus casinò e commetterai un comportamento punibile anche a livello penale.

Giocando a casinò non AAMS, si rischia di incorrere in sanzioni significative, che vanno da 51 € a 516 €, e persino un possibile arresto fino a tre mesi, in particolare se i siti operano senza una licenza concessa da uno Stato membro dell'Unione Europea.

Come registrarsi a un sito di scommesse o a un casinò con bonus

Se non sei esperto di siti AAMS e non sai davvero da dove cominciare quando si parla di iscrizione a casinò, ecco una guida con tutti passaggi dettagliati su come effettuare la registrazione:

Ricerca del casinò: per iniziare, è necessario trovare un casinò che offre un bonus senza deposito. Sopra puoi trovare la nostra lista delle migliori opzioni fra i siti sicuri autorizzati dall’AAMS. Visita il sito: dopo aver identificato il casinò online perfetto per te, visita il sito web ufficiale (controlla con attenzione l’URL e la presenza del suffisso “.it” nella barra del tuo browser internet). Registrati: inizia la procedura di iscrizione al casino online cliccando sul pulsante "Registrati", "Unisciti ora", "Crea un account", ecc. Inserisci i tuoi dati anagrafici: compila il modulo di registrazione con le tue informazioni personali. Creazione delle credenziali di accesso: durante la registrazione al casinò con bonus senza deposito, dovrai scegliere un nome utente e una password per il tuo account di gioco. Fissa il limite di deposito: i siti dei casinò italiani sicuri devono chiedere agli utenti di stabilire un limite massimo di deposito, nel rispetto della normativa sul Gioco responsabile. Codice bonus: se necessario, il casinò può richiedere un codice bonus per attivare l'offerta. Invio del documento: per legge, dovrai inviare una copia di un documento di identità valido entro 30 giorni dalla registrazione per la convalida del conto di gioco sul casinò AAMS. Ricezione del Bonus: una volta completati tutti i passaggi correttamente e verificata la tua identità, verranno accreditati i bonus offerti dai casinò online.

FAQ

Quali sono i casinò online che offrono bonus esclusivi per i giocatori high roller?

Alcuni casinò, come LeoVegas e William Hill, offrono bonus esclusivi per i giocatori high roller, ovvero quelli che puntano grosse somme.

I bonus casino senza deposito sono una fregatura?

I bonus senza deposito non sono necessariamente una fregatura, ma è importante leggere attentamente i termini e condizioni.

Posso utilizzare i bonus su tutti i giochi del casinò?

Dipende dal casinò e dal tipo di bonus. In alcuni casi, il bonus può essere usato solo su titoli specifici.

Come posso verificare se un casinò è affidabile?

Cercando lo stemma dell’ADM o AAMS all’interno del sito ufficiale, verificando il numero di licenza e controllando il sito dell’ADM.

Esistono davvero bonus senza deposito nei casinò AAMS?

Sì, Starcasinò ad esempio propone un bonus senza deposito con più di 30 free spin.

I bonus casinò online in Italia sono disponibili solo per i nuovi giocatori?

No, i bonus di benvenuto spettano solo ai nuovi giocatori. Ci sono centinaia di altre offerte disponibili a tutti gli iscritti.

Quali sono i casinò con le politiche di bonus più trasparenti?

I casinò ADM devono indicare per legge i Termini e le Condizioni del bonus, facendo esempi concreti e spiegando con chiarezza.