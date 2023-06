Qual è il miglior bonus di benvenuto dei casino online?

Star Casino: questo sito ADM offre un interessante bonus di benvenuto casinò che permette ai nuovi iscritti di ricevere un cashback fino a 2.000 € sulle perdite maturate dopo la registrazione ai giochi della piattaforma. NetBet: in questo caso è previsto un welcome bonus casino che può arrivare fino a 600 € sui primi 3 depositi. A questo si aggiungono anche 20 free spin al giorno, per chi si registra usando il codice promozionale CASINO1. Betway: in questo casinò ADM è previsto un bonus di benvenuto che corrisponde al 100% del deposito iniziale, fino a un massimo di 1.500 €. Questo bonus è ripartito sui tuoi primi tre depositi, ognuno dei quali deve essere di almeno 20 €. In aggiunta, verranno accreditati 150 Super Spin e 50 giri gratuiti da usare alle slot Betway. Betclic: l’offerta del casinò Betclic prevede un bonus del 100% sui tuoi primi tre depositi, per un totale massimo di 1.000€, oltre a 15 Free Spin. Per il primo deposito, avrai un bonus del 100% fino a 500 €, insieme a 5 Freespin. Al secondo deposito, riceverai un bonus del 100% fino a 250 € e altri 5 Freespin. Infine, al terzo deposito, otterrai un ulteriore bonus del 100% fino a 250 € e i restanti 5 Freespin. Per ottenere questi bonus, dovrai inserire il codice promozionale "CWB100" al momento della ricarica. Jackpot City: il bonus di benvenuto di Jackpot City consiste in tre parti. Quando effettui i tuoi primi tre depositi, riceverai un bonus del 100% fino a 400 €, accompagnato da 40 free spins. Quindi, in totale, avrai l'opportunità di ricevere fino a 1.200 € di bonus casinò e 120 free spin. Oltre a ciò, sono proposti ulteriori 50 free spins extra semplicemente verificando il conto di gioco. William Hill: il bonus di benvenuto del Casinò di William Hill ti offre fino a 1.000 € sul primo deposito. L’importo del bonus varia in base al deposito: 25% fino a 10 € per un deposito tra 10 € e 39 €, 100% fino a 300 € per depositi tra 40 € e 999 €, e un bonus fisso di 1.000 € per depositi pari o superiore a questa cifra. Il bonus, disponibile per i giochi PlayTech. LeoVegas: il welcome bonus casino di LeoVegas offre fino a 1.500 € e 250 giri gratuiti. La parte iniziale prevede 50 giri gratuiti senza deposito. Successivamente, avrai la possibilità di ricevere ulteriori 200 giri gratuiti e un bonus fino a 1.500 € distribuito sui tuoi primi tre depositi.



I bonus di benvenuto più vantaggiosi dei casinò online in Italia

Tipologie principali di bonus casinò online

Bonus quotidiani: queste promozioni sono disponibili per gli utenti ogni giorno e possono variare a seconda del casinò. Solitamente includono offerte come 50 free spin, bonus cashback o crediti da usare ad altri titoli del casinò online.

Bonus ricarica: sono offerti ai giocatori che effettuano depositi (escluso il primo, perché altrimenti si tratterebbe di welcome bonus). Spesso il bonus viene offerto in percentuale variabile sul deposito effettuato, con l’obiettivo di incentivare i giocatori a continuare a ricaricare e giocare sul sito.

Bonus VIP: bonus riservati agli utenti che hanno raggiunto un certo livello di status all'interno del sito, spesso accumulando punti attraverso le proprie puntate. Questi bonus possono includere offerte esclusive, limiti di scommessa più alti, o persino inviti a eventi speciali (verifica sempre le tabelle di conversione e le modalità per accumulare i VIP points).

Bonus mobile: sono offerti esclusivamente ai giocatori che utilizzano l'applicazione del casinò o accedono al sito tramite uno smartphone o un tablet. Possono includere free spins, bonus cash, o altre promozioni esclusive non visibili nella pagina riassuntiva con bonus benvenuto, offerte giri gratis, ecc.

Bonus "Invita un Amico": tipo di bonus che ricompensa i giocatori che portano nuovi utenti al casinò online. Di solito, il giocatore riceverà un bonus a seguito della registrazione dell'amico e del suo primo deposito.



Criteri di scelta per i bonus casinò

Come ricevere e usare i bonus

Apertura di un conto di gioco: per iniziare, sarà necessario creare un account sul casinò online più adatto alle proprie necessità. Per effettuare la registrazione, bisogna compilare di un modulo di registrazione e fornire i riferimenti di un documento di identità valido per la verifica dell'account, un passaggio obbligatorio per il controllo di conformità con le leggi italiane. Scelta del bonus: una volta completata la registrazione, il prossimo passo è individuare il bonus che si desidera richiedere. Non tutti i casinò offrono lo stesso tipo di bonus, quindi potrebbe essere necessario fare qualche ricerca. Considera anche che alcuni casinò possono offrire più bonus tra cui scegliere. Leggi attentamente i termini e le condizioni associati a ciascun bonus e controlla se è necessario un codice bonus per attivare l'offerta. Attivazione del bonus: dopo aver scelto il bonus, è arrivato il momento di attivarlo. Se il bonus richiede un deposito, dovrai effettuare una ricarica minima, facendo attenzione a scegliere un metodo di pagamento qualificante (ovvero valido a livello promozionale). A questo punto, il bonus dovrebbe apparire nel tuo saldo personale. Se il bonus non viene accreditato, controlla di aver seguito tutte le istruzioni correttamente e contatta l'assistenza clienti del casinò online per ulteriori informazioni. Riscatto del bonus: il passaggio successivo è il riscatto del bonus. Bisogna quindi rispettare tutti i termini e le condizioni del bonus, tra cui eventuali requisiti di puntata. Pianifica in anticipo come intendi utilizzare il bonus per soddisfare questi requisiti nel modo più efficiente possibile, considerando anche quando finisce il periodo promozionale. Avanzamento: molti casinò online offrono la possibilità di tenere traccia del tuo progresso nella procedura per riscattare il bonus. Uso del bonus: bisogna completare il requisito di rigioco entro il termine della promozione per evitare che il saldo venga tolto dalla disponibilità del conto di gioco dell’utente.



Come si riconosce un bonus casinò di qualità?

Requisiti di puntata.

Periodo di validità del bonus.

Numero e tipo di giochi disponibili per il bonus.

Importo massimo che si può ottenere con il bonus stesso.

Confronto fra i migliori bonus casinò in Italia

Operatore



Bonus di Benvenuto

Operatore Bonus benvenuto StarCasino Cashback fino a 2.000 € sulle perdite (bonus rimborso) Netbet Bonus benvenuto casinò fino a 600 € sui primi 3 depositi + 20 free spin al giorno Betway 100% del vostro deposito minimo iniziale fino a 1.500 € + 150 Super Spin + 50 giri gratuiti Betclic Bonus benvenuto 100% sui primi tre depositi fino a 1.000€ + 15 Free Spin Jacpot City 100% fino a 400 € sui primi tre depositi + 40 free spins per deposito + 50 free spins extra William Hill Fino a 1.000 € sul primo deposito LeoVegas Fino a 1.500 € e 250 giri gratuiti



Chi ha poco budget a disposizione può dare precedenza ai bonus senza deposito immediato, mentre chi muove grandi volumi di gioco potrebbe optare per il bonus rimborso sulla perdita netta maturata di Starcasinò.



In ogni caso, è importante valutare con attenzione i Termini e le Condizioni e giocare in modo responsabile.



Vantaggi e svantaggi dei bonus dei casinò italiani



Come abbiamo visto in questo articolo, i bonus dei casinò online sono un aspetto fondamentale per attirare nuovi utenti e giocatori. Più in generale, spesso fanno la differenza nella scelta del miglior casinò online con bonus in Italia. Ed è innegabile che alcune offerte propongano numerosi vantaggi. Ma bisogna anche essere consapevoli di alcune limitazioni tipiche delle promozioni dei casinò online.



Tra i principali vantaggi, si annoverano:

Sono disponibili non solo per i nuovi iscritti ma anche per i giocatori già registrati. Ad esempio, LeoVegas e Betway offrono bonus ricorrenti anche agli utenti “normali”.

Possono essere accreditati e trasformati in saldo reale, come avviene con il bonus di benvenuto offerto da NetBet e Star Casino rispettando i requisiti di gioco.

Consentono di provare nuovi giochi e titoli diversi a fronte di un rischio ridotto (o addirittura nullo nel caso delle promozioni senza deposito). Ad esempio, i free spins offerti da Betway e Jackpot City permettono di provare le slot parte della promozione in modo gratuito.

Rendono più varia l’esperienza di gioco, come dimostrano le diverse tipologie di bonus offerte da operatori come William Hill e Betclic che abbracciano più sezioni del casinò online AAMS.

Tuttavia, i bonus dei casinò ADM presentano anche alcuni svantaggi:

Sono soggetti a requisiti di scommessa, che devono essere soddisfatti prima di poter ritirare eventuali vincite.

Sono disponibili solo all’interno di un certo limite temporale entro il quale devono essere utilizzati.

Devono essere rigiocati per poter essere trasformati in saldo prelevabile.



Glossario dei bonus casinò

Bonus di benvenuto : incentivo che i casinò online offrono ai giocatori che si registrano e depositano per la prima volta.

: incentivo che i casinò online offrono ai giocatori che si registrano e depositano per la prima volta. Bonus deposito : chiamato anche bonus ricarica, in questo caso il casinò offre una percentuale di bonus corrispondente a un valore percentuale del deposito del giocatore.

: chiamato anche bonus ricarica, in questo caso il casinò offre una percentuale di bonus corrispondente a un valore percentuale del deposito del giocatore. Bonus senza deposito : un tipo di bonus offerto ai giocatori senza la necessità di un deposito iniziale.

: un tipo di bonus offerto ai giocatori senza la necessità di un deposito iniziale. Giochi validi : i giochi del casinò in cui è possibile utilizzare il bonus per puntare e/o raggiungere i requisiti di scommessa (ad es. slot Book of Ra).

: i giochi del casinò in cui è possibile utilizzare il bonus per puntare e/o raggiungere i requisiti di scommessa (ad es. slot Book of Ra). Giri gratuiti : chiamati anche free spin, consentono ai giocatori di effettuare un determinato numero di giri su una o più slot machine senza impiegare fondi personali.

: chiamati anche free spin, consentono ai giocatori di effettuare un determinato numero di giri su una o più slot machine senza impiegare fondi personali. Opzioni di deposito : i diversi metodi di pagamento accettati da un casinò per depositare i fondi sul conto di gioco.

: i diversi metodi di pagamento accettati da un casinò per depositare i fondi sul conto di gioco. Percentuale di contribuzione : specifica quanto viene valutato l’importo puntato ai vari giochi del casinò ai fini dei requisiti di scommessa (slot machine, giochi di carte, ecc.).

: specifica quanto viene valutato l’importo puntato ai vari giochi del casinò ai fini dei requisiti di scommessa (slot machine, giochi di carte, ecc.). Requisiti di scommessa : chiamato anche turnover o wagering, indica il volume di gioco complessivo che un utente deve puntare prima di poter ritirare le eventuali vincite derivanti dal bonus casinò.

: chiamato anche turnover o wagering, indica il volume di gioco complessivo che un utente deve puntare prima di poter ritirare le eventuali vincite derivanti dal bonus casinò. Termini: il giorno che conclude il lasso di tempo entro il quale un giocatore deve utilizzare il bonus e completare i requisiti di scommessa.



FAQ sui bonus casinò



Come faccio a sapere se ho soddisfatto i requisiti di scommessa di un bonus?

Posso prelevare il bonus casinò?

Cosa succede se non riesco a soddisfare i requisiti di scommessa entro il limite di tempo?

In quali giochi posso utilizzare il mio bonus casinò?

È possibile rifiutare un bonus casinò?





















Fra gli elementi che attirano maggiore interesse in Italia quando si parla di giochi da casinò online, ci sono sicuramente i. Si tratta di offerte promozionali di vario tipo che propongonoIn questo articolo abbiamo raccolto tutte le, per consentirti di prendere una decisione informata e oggettiva sulla migliore piattaforma in Italia per il gioco legale.Prima di vedere nel dettaglioe quali sono gli aspetti da tenere a mente (requisiti di puntata, importi, ecc.) nel resto della pagina, compiliamo la top 7 aggiornata delle migliori promozioni dei casinò italiani nel 2023.Questi bonus sono uno strumento di marketing per invogliare i potenziali giocatori a registrarsi. I dettagli della promozione possono variare e anche molto, ma solitamente includonoto molto generoso, e talvolta ancheEcco la classifica delle migliori offerte e bonus casinò italiani:Se non sei un esperto del settore, analizzare e confrontare i bonus dei casinò online italiani può essere un bel. Ecco perché abbiamo chiesto ai nostri esperti di iGaming di stilare un articolo. Al suo interno verranno forniti spunti utili per valutare un bonus casino, oltre a diversi esempi pratici di promozioni dei casinò attualmente disponibili.I bonus sono un argomento che interessa molti lettori ma non bisogna mai perdere di vista la. Ecco perché sono stati presi in considerazione esclusivamente. Con la concessione rilasciata in Italia dall'Agenzia Dogane e Monopoli (precedentemente AAMS), è stato attestato lodel servizio del casinò online, a garanzia degli utenti italiani e dell’ambiente di gioco in generale.Il nostro sito ha l’obiettivo di fornire informazioni dettagliate e trasparenti. In questo articolo potranno esserci link di affiliazione con alcuni dei siti menzionati. Ciò significa che, nel caso in cui uno dei nostri lettori si iscriva ed effettui un deposito nel casinò online consigliato, potrebbe esserci riconosciuta una commissione, a corrispettivo di tale referral.Per iniziare a conoscere il mondo dei bonus casinò, è importante precisare che ci sonoNella lista qua sotto sono elencati i tipi principali ma è bene essere consapevoli che in alcuni casi, il bonus casinò può abbracciare diverse categorie, a seconda della complessità dei termini e delle condizioni (che devono essere sempre specificatisul sito ufficiale del concessionario).Chiamato anche welcome bonus casinò, si tratta di un vantaggio di vario tipo che viene riconosciuto a un utentea un casinò online. Questo significa che si tratta di un’offerta una tantum, generalmente di valore superiore rispetto a qualsiasi altra promozione ricorrente dei siti di gioco.Si attiva solitamente al momento del primo deposito e consiste in una, come ad esempio il 100% fino a una certa somma. Così, l’effettivo importo del bonus casinò sarà variabile a seconda della ricarica effettuata dall’utente.A fronte di un deposito minimo minore, il bonus sarà minore, sempre nel rispetto della percentuale promozionale. A corredo di questa informazione, è bene ricordare che nel caso in cui l’utente ricarichi una cifra iniziale superiore al limite massimo del bonus ottenibile, non si otterranno vantaggi ulteriori, superiori alQuesta promozione è molto apprezzata dagli utenti con una scarsa propensione al rischio o con poco budget da dedicare al casinò. Questa promozione prevede un bonus variabile (ad esempio saldo da usare al casinò o free spin per le slot machine) cheCome avviene in qualsiasi altro bonus casino, per convertire la promozione bonus casino senza deposito in denaro reale, occorre soddisfare i requisiti di puntata (solitamente più alti rispetto ad altre promozioni, vista la semplicità dell’azione qualificante).Questa promozione, come indica il nome stesso, prevede un. Alla fine del periodo promozionale, sulla base dell’andamento delle giocate, all’utente verrà accreditato un rimborso, sotto forma di bonus (con relativo requisito di giocata).Queste offerte richiedono l’inserimento di un codice promozionale specifico da inserire per attivare il bonus. Molti codici bonus sono disponibili a tutti gli utenti mentre, in alcuni casi, ilo associato a promozioni esclusive proposte solo ad alcuni utenti (spesso sulla base della loro profilazione).Schemi promozionali che riguardano esclusivamente i giochi del casinò live e vengono accreditati per giocare ai tavoli con dei veri croupier. Si tratta di una nuova categoria di giochi, la principale innovazione per quanto riguarda l’iGaming moderno, che può essere esplorata a fronte di uncon queste promozioni.Una categoria che comprende due tipologie distinte di bonus: il. Nel primo caso, l’utente potrà scegliere il valore del giro (ovvero della partita singola) con cui utilizzare il bonus. Nel secondo, invece, verranno accreditati dei free spin di valore unitario prestabilito, le cui vincite dovranno poi essere eventualmente rigiocate (secondo quanto specificato nei T&C sul wagering).Come visto in precedenza, alcune promozioni possono riguardare giochi specifici. In questo caso, il bonus casinò può essere giocato al(su titoli specifici in cui l’utente sfida un’IA o in versione live). Un’opportunità interessante per chi apprezza questo famosissimo gioco di carte.Alcuni casinò offrono bonus poker all'iscrizione o agli utenti già registrati. Anche in questo caso, può trattarsi diQuesti bonus sono specifici per il gioco della roulette e seguono le dinamiche precisate più in alto.Ci sono poi altre categorie di bonus e offerte dei casinò online AAMS, ognuna con le sue caratteristiche particolari. Ecco una panoramica delle principali:Per valutare i bonus abbiamo preso in considerazione diversi fattori elencati qui di seguito. Anche se alcune promozioni presentano un, i dettagli riguardanti la sua conversione o il suo utilizzo, possono renderlo poco vantaggioso. Prova a dare un'occhiata per saperne di più sui bonus e sui giri gratis.Per cominciare, è importante capire se il bonus è un'offerta di benvenuto, un bonus senza deposito, un bonus di rimborso, ecc. Ogni tipo di promozione ha(ad es. 50 free spin o giri gratis potrebbero interessare poco chi non vuole giocare ai giochi da tavolo).Un fattore fondamentale che si riferisce alla. Un bonus più grande non è necessariamente migliore se i requisiti di scommessa sono troppo elevati rispetto ai giri gratis. Comunque l’importo non si può trascurare.Il fattore principale da tenere in considerazione quando si consultano i termini e le condizioni di un’offerta. In termini semplici, indica ildei requisiti di puntata. Requisiti di puntata (viene spesso usato il termine wagering o turnover) più bassi sono generalmente più vantaggiosi per i giocatori rispetto a requisiti di puntata proibitivi, tipici dei bonus con giri gratis.Alcuni bonus sono riservati ai nuovi giocatori o sono disponibili solo per un certo periodo di tempo. È importante verificare se si è idonei a ricevere il bonus e se ci sono eventuali limitazioni temporali.Il payout è la. Un payout più alto indica una maggiore probabilità di vincita per i giocatori. Tutti i casinò ADM consigliati in questo articolo rispettano i limiti di legge relativi all’RTP (almenoper le slot machine), ovvero la percentuale del giocato restituita agli utenti sotto forma di vincita. Da questo punto di vista, non ci sono differenze particolari fra le varie proposte.Oltre ai requisiti di puntata, è fondamentale leggere attentamente i Termini e Condizioni per intero. I nostri esperti di casinò online hanno dato priorità ai siti che propongono unadelle loro promozioni e offerte. A livello pratico, un fattore fondamentale è la percentuale di contribuzione al rigioco, ad esempio (di solito le puntate a slot machine, gratta e vinci, ecc. vengono considerate al 100%).Come abbiamo visto nelle sezioni precedenti, alcuni bonus possono essere utilizzati solo per specifici giochi. Ecco perché è importante verificare su quali giochi è possibile utilizzare il bonus per essere certi che sia utilizzabile su giochi che si conoscono (magari perché testati in modalità di prova).Non tutti i bonus sono uguali. Ecco perché è complicato, se non praticamente impossibile, offrire una guida completa affidabile per riscattare e ricevere i bonus casinò. In ogni caso, molte promozioni di bonus benvenuto seguono uno schema comune, riassunto qua sotto, che potrebbe tornare utile agli utenti meno esperti:La scelta di un bonus casinò può dipendere da fattori personali ma ci sono anche parametri oggettivi da tenere in considerazione.Naturalmente, per un utente alle prime armi, valutare se un'offerta di casinò online è sfruttabile (o semplicemente valida) può essere complicato. Serve un’attenta analisi dei termini e condizioni associati all'offerta stessa.È fondamentale capire che un'offerta apparentemente allettante va controllata a fondo, non limitandosi superficialmente all’importo del bonus di benvenuto o dell’offerta senza deposito. Con l’esperienza si acquisiranno tutti gli strumenti necessari per comprendere al volo se un’offerta vale la pena oppure no.I principali fattori da tenere in considerazione sono:Il requisito di scommessa, o wagering requirement, è uno degli aspetti fondamentali da considerare. Questo valore indica il numero di volte in cui l'importo del bonus deve essere puntato prima che possa essere convertito in denaro reale e prelevato. In linea generale, un bonus casinò online di qualità dovrebbe avere un requisito di puntata non superiore a 35x. Questo vale in particolare nel caso di bonus deposito che richiedono un esborso iniziale all’utente. I bonus senza deposito immediato hanno generalmente i wagering più alti fra tutti.La durata di validità del bonus è un altro elemento chiave. Un'offerta generosa dovrebbe dare al giocatore un periodo di tempo ragionevole per approfittare del bonus. Idealmente, la finestra utile di tempo dovrebbe essere di almeno 2-3 settimane. Un periodo sufficientemente lungo da permettere ai giocatori di utilizzare il bonus in maniera ponderata e strategica, senza essere costretti a scommettere impulsivamente per paura che il bonus scada o a immergersi in sessioni di gioco interminabili.Poi, è importante considerare il numero e il tipo di giochi in cui il bonus può essere utilizzato. Un'offerta di casinò di valre dovrebbe permettere l'utilizzo del bonus su una vasta selezione di giochi, preferibilmente includendo diverse categorie (slot machine, giochi live, lotterie, quick games, ecc). In altri termini, i migliori bonus casino online si dovrebbero adattare a utenti molto diversi e con interessi anche diametralmente opposti fra loro.Infine, non bisogna dimenticarsi dell’importo del bonus. Visto che molte offerte dei casinò in Italia seguono una struttura simile a livello di contenuti, è bene preferire le promozioni che offrono di più. L’ambiente del gioco casino online legale in Italia è sicuro e competitivo. L’impegno dell’ADM e la presenza di una normativa stringente ha portato alcuni vantaggi agli utenti. I casinò online infatti competono fra loro: per convincere il maggior numero di clienti a iscriversi (e magari non farlo sulle piattaforme dei competitor), rilanciano con nuove offerte.Sulla base di quanto detto in questo paragrafo, valutare un'offerta di casinò online richiede un'analisi attenta e ponderata di diversi fattori. Per questo motivo, è essenziale non farsi abbagliare dai soli numeri, ma analizzare attentamente i termini e le condizioni per assicurarsi che l'offerta sia vantaggiosa, soprattutto se confrontata online con bonus le migliori promozioni dei casinò italiani.Dopo aver visto quali sono i siti di gioco casino online italiani che propongono i migliori bonus di benvenuto, vale la pena proporre una tabella comparativa. Così, sarà possibile mettere a confronto in modo facile e veloce le offerte disponibili sulle piattaforme di gioco italiane nel 2023.Vediamo insieme alcuni dei termini principali legati ai bonus casinò, alle offerte e alle promozioni di un mondo complesso, soprattutto per chi è alle prime armi.La maggior parte dei casinò online fornisce una grafica aggiornata che indica i progressi fatti verso il completamento del requisito di puntata. Si trova di solito. Se non sei sicuro, puoi sempre contattare il servizio clienti del casinò per un aggiornamento sulla percentuale di completamento del bonus di benvenuto casinò.I bonus casinò di solito. Devi prima soddisfare i requisiti di scommessa del casinò. Una volta soddisfatti questi requisiti, le vincite ottenute dall'utilizzo del bonus possono essere prelevate (tenendo presente le limitazioni sui metodi di pagamento derivanti dalla norma antiriciclaggio in Italia).Se non riesci a soddisfare i requisiti di scommessa entro il limite di tempo, il bonus ed eventuali vincite derivanti dai free spins ottenuti fino a quel momento. Ecco perché è importante leggere attentamente i termini e le condizioni dei bonus benvenuto del casinò per non farsi sorprendere.La lista dei giochi sui quali si può utilizzare il bonus casinò varia in base ai dettagli dell’offerta del casinò stesso. Alcuni casinò permettono l'uso del bonus su qualsiasi gioco presente sulla piattaforma, mentre altri potrebbero limitarlo a specifiche categorie, come slot, roulette o giochi da tavolo. I dettagli su dove può essere utilizzato il bonus sono generalmente inclusi nei termini e le condizioni del bonus, che ti invitiamo a leggere attentamente prima di aderire alla promozione di qualsiasi casinò AAMS.Sì, è possibile rifiutare un bonus casinò. Molti giocatori scelgono di farlo per evitare di dover soddisfare i requisiti di scommessa associati. Se decidi di rifiutare un bonus, ti consigliamo di contattare il servizio clienti del casinò per garantire che il bonus non venga automaticamente accreditato al tuo nuovo conto gioco. In altri casi, è sufficiente cliccare su “no” a eventuali finestre di notifica per accettare il bonus dei casinò online AAMS. Ricorda che, una volta accettato un bonus, potrebbe non essere possibile annullarlo.