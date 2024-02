I migliori casino online in Italia - Lista casino con bonus

Classifica top 10 migliori casino online del momento in Italia

Lucky Block – La scelta numero uno tra i migliori casino online in Italia WSM Casino – Migliaia di giochi e slot in questo casino online TG Casino – Primo Telegram casino in Italia Mega Dice – Bonus e promozioni al top BetPanda – Depositi e prelievi immediati Wild io – Tanti nuovi giochi e promozioni Metaspins – Tra i migliori bonus di benvenuto VAVE – Casino anche dal vivo con centinaia di slot Betplay – Piattaforma di gioco user friendly10. Flush – Casino online con decine di tavoli live



Come abbiamo selezionato i migliori casino online in Italia

Sicurezza



Bonus di Benvenuto



Promozioni



Scelta Giochi



Metodi di Pagamento



Assistenza Clienti



Casino Live



Scommesse online



Licenza di Gioco

I migliori casino online in Italia per categoria



Migliori Casino Online con Slot



Migliori Casino Blackjack



Migliori Casino Online con Poker



Migliori Casino Online con Roulette



Migliori Casino Online con Crash Games



Migliori Casino Online con croupier Live

Tutti i bonus e promozioni dei migliori casino online



Bonus di Benvenuto (Welcome Bonus)



Bonus Deposito



Promozioni Periodiche



Bonus Cashback



Bonus Senza Deposito



Promozioni per Clienti VIP

Metodi di pagamento più comuni sui migliori casino online in Italia



Migliori Casino Online con le Carte di Credito



Migliori Casino Online con PayPal e Wallet Elettronici



Migliori Casino Online con le Criptovalute



Migliori Casino Online con Bonifici e Voucher

Licenze di gioco nei migliori casino online

Licenza ADM/AAMS - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM ex AAMS, regola il gioco d'azzardo legale in Italia. I casino online migliori ottenendo la licenza AAMS offrono ai loro iscritti una piattaforma sicura e affidabile, rispettando rigorosi standard di sicurezza e legalità. La licenza AAMS garantisce ai giocatori un ambiente di gioco equo e trasparente, con una promozione continua al gioco responsabile.

- L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM ex AAMS, regola il gioco d'azzardo legale in Italia. I casino online migliori ottenendo la licenza AAMS offrono ai loro iscritti una piattaforma sicura e affidabile, rispettando rigorosi standard di sicurezza e legalità. La licenza AAMS garantisce ai giocatori un ambiente di gioco equo e trasparente, con una promozione continua al gioco responsabile. Malta Gaming Authority (MGA) - Malta Gaming Authority è un'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo con sede nell'arcipelago maltese che garantisce l'integrità e la sicurezza dei casino online migliori . I casino online con licenza MGA maltese sono tenuti a seguire rigidi protocolli di sicurezza e gioco responsabile, offrendo agli utenti un ambiente di gioco affidabile e trasparente. La licenza MGA è riconosciuta a livello internazionale per la sua eccellenza nel settore del gioco online e delle scommesse sportive.

- Malta Gaming Authority è un'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo con sede nell'arcipelago maltese che garantisce l'integrità e la sicurezza dei casino online migliori . I casino online con licenza MGA maltese sono tenuti a seguire rigidi protocolli di sicurezza e gioco responsabile, offrendo agli utenti un ambiente di gioco affidabile e trasparente. La licenza MGA è riconosciuta a livello internazionale per la sua eccellenza nel settore del gioco online e delle scommesse sportive. Curaçao e-Gaming - Curaçao e-Gaming è un'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo che fornisce licenze a operatori di casino online migliori. I casino online con licenza Curaçao e-Gaming sono soggetti a rigorosi controlli e devono rispettare gli standard di sicurezza e gioco responsabile. Si tratta infatti di una delle licenze maggiormente presenti nei migliori casino online europei. La licenza Curaçao e-Gaming offre agli utenti la tranquillità di giocare in un ambiente di gioco legale e affidabile.

- Curaçao e-Gaming è un'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo che fornisce licenze a operatori di casino online migliori. I casino online con licenza Curaçao e-Gaming sono soggetti a rigorosi controlli e devono rispettare gli standard di sicurezza e gioco responsabile. Si tratta infatti di una delle licenze maggiormente presenti nei migliori casino online europei. La licenza Curaçao e-Gaming offre agli utenti la tranquillità di giocare in un ambiente di gioco legale e affidabile. UK Gambling Commission - La UK Gambling Commission regola il gioco d'azzardo nel Regno Unito e garantisce che i casino online migliori operino in conformità con la legge inglese. I casino online con licenza UK Gambling Commission sono tenuti a seguire rigide regole di sicurezza e promuovere inoltre il gioco responsabile, offrendo agli utenti un ambiente di gioco sicuro e trasparente. La licenza UK Gambling Commission è altamente rispettata nel settore del gioco d'azzardo online, e ottenerla non è affatto facile.



Migliori casino online in Italia - Le recensioni dei migliori 4 siti di gioco online

Lucky Block - Gioca al miglior casino online in Italia del 2024

Licenza Curacao eGaming Giochi Disponibili 6000+ Metodi di pagamento Carte, eWallet, Crypto, Bonifico e altri 7+ Bonus Benvenuto 200% Fino a 10.000€ + 50 Giri Gratuiti alle slot Bonus e promozioni casino Pragmatic Play Drops & Wins, Holiday Spins Splash, Gioco della settimana.

Mega Dice

Licenza Curacao eGaming Giochi Disponibili 5000+ Metodi di pagamento Carte, crypto, eWallet Bonus Benvenuto 200% Fino a 1 BTC + 50 free spin Bonus e promozioni casino Pragmatic Play Drops & Wins, Holiday Spins Splash, Gioco della settimana



WSM Casino

Licenza Curacao eGaming Giochi Disponibili 4000+ Metodi di pagamento Carte, bonifico, crypto e altri Bonus Benvenuto 200% fino a $25.000 / 1 BTC + 10 free spins Bonus e promozioni casino Monday Reload, Pragmatic Play Drops & Wins, Game of The week

TG Casino

Licenza Curacao eGaming Giochi Disponibili 3000+ Metodi di pagamento BTC, USDT, ETH, LTC, SOL, XRP, $TGC e altre criptovalute Bonus Benvenuto 200% Fino a 10 ETH Bonus e promozioni casino Cashback 25% con $TGC

Conclusioni

Domande frequenti sui migliori casino online in Italia

Per chi ama giocare alle slot online, o ai giochi da tavolo come roulette e poker, fare una scelta fra i migliori casino online non è mai facile. Innanzitutto è bene scegliere fra quelli che sono considerati dei casino online sicuri. Non basta più optare per siti di casino online che abbiano dei protocolli di sicurezza validi, è essenziale che lo siano anche i metodi di pagamento. Oggi molti siti gioco online mettono a disposizione per depositare e prelevare le vincite nel conto gioco anche wallet digitali e criptovalute. Quest’ultimo in particolare è un modernissimo metodo di pagamento, che basandosi sulla tecnologia blockchain, garantisce la massima protezione della propria privacy.La nostra rassegna parte con la classifica dei 10 migliori casino online in Italia del 2024.Per trovare i migliori casino online sicuri in Italia ci siamo basati su delle caratteristiche che sono da considerare essenziali. Alcune sono legate alla piattaforma, parliamo di casino online sicuri che hanno dei rigidi protocolli di sicurezza e dei metodi di pagamento affidabili. Senza però dimenticare l’importanza di possedere una regolare licenza di gioco. Altre caratteristiche importanti sono legate al numero e alla qualità dei giochi da casino proposti, e dalla presenza di una sezione di betting per le scommesse sportive. Abbiamo infatti scelto degli online casinos che mettono a disposizione una completa piattaforma di betting per le scommesse sportive anche dal vivo. Non abbiamo infine dimenticato uno degli aspetti spesso più sottovalutato quando si sceglie fra i migliori siti casino online, ci riferiamo alla qualità del servizio clienti. Vediamo in dettaglio questi aspetti.Nei migliori casino online la sicurezza è una priorità assoluta. I siti di casino online odierni sono dotati di crittografia SSL per proteggere i dati personali e finanziari, garantendo transazioni sicure. La sicurezza è ulteriormente garantita da licenze di gioco rinomate, che effettuano controlli regolari e promuovono il gioco responsabile. La presenza di criptovalute come metodo di pagamento, grazie alla tecnologia Blockchain, aumenta ulteriormente la sicurezza e la protezione dei dati personali.I migliori casino online offrono di solito dei generosi bonus di benvenuto per i nuovi giocatori. Quale miglior biglietto da visita per un casino online che proporre un welcome bonus ricco, e che in alcuni casi comprende anche dei giri gratis alle slot? Questi bonus possono moltiplicare il valore del primo deposito, e altre offerte speciali per amplificare l'esperienza di gioco. Assicurati di controllare i requisiti di scommessa e le condizioni per massimizzare i vantaggi.Oltre ai bonus di benvenuto, i migliori casino online offrono un’ampia varietà di promozioni. Questi includono premi fedeltà, tornei slot, bonus cashback e altro ancora. Alcune promo sono dedicate a un singolo gioco, oppure a uno specifico provider software. I bonus senza deposito per quanto appetibili sono molto rari, regalano poco denaro, e hanno un alto wagering. Quindi per poter prelevare l’eventuale vincita bisognerà giocare più e più volte.I migliori casino online offrono una vasta selezione di giochi, tra cui slot, roulette, blackjack, video poker e giochi moderni quali i Crash Games come Plinko e Aviator. Con migliaia di opzioni e molte varianti tra cui scegliere, c'è qualcosa per tutti i gusti e le preferenze di gioco. Basta usare i filtri dei migliori casino online e scoprire i tuoi giochi preferiti.Nei migliori casino online il numero dei metodi di pagamento accettati è molto importante. I siti di casino online migliori infatti danno accesso a una buona varietà di metodi di pagamento sicuri e convenienti. Questi includono carte di credito, wallet elettronici come PayPal e Skrill, bonifici bancari e criptovalute. Scegli l'opzione che meglio si adatta alle tue esigenze e assicurati di controllare i tempi di elaborazione dei depositi, dei prelievi. Non dimenticare che in molti casi ci sono delle commissioni da pagare.Nei migliori casino online il servizio clienti è sempre disponibile per aiutarti con qualsiasi domanda o problema tu possa avere. Puoi contattare gli operatori del customer care tramite chat live, email o telefono per ricevere assistenza immediata e professionale. Scegli un casino con un team di supporto affidabile e cordiale per un'esperienza di gioco senza problemi.I migliori casino online offrono anche una sezione dedicata al casino live, dove poter giocare con veri croupier in tempo reale che operano in diretta streaming video. Nei casino dal vivo puoi scegliere tra roulette, blackjack, baccarat e altri giochi da tavolo, in tantissime varianti. Fra i provider di software e sale di casino live più famosi al mondo ci sono Evolution e Pragmatic Play.Oltre ai giochi da casino, i migliori casino online offrono anche una piattaforma di scommesse sportive completa. Puoi infatti scommettere su una vasta gamma di eventi sportivi, da calcio e tennis a basket e persino sport di nicchia come le freccette o il calcio gaelico. Approfitta di quote competitive e una varietà di opzioni di scommessa per scommettere sulle tue squadre preferite. Quasi tutti i casino online migliori con una sezione betting permettono di scommettere nei moderni Esports come DOTA 2 e League of Legends.Scegliere un casino online con una licenza di gioco rispettabile è fondamentale per garantire un'esperienza di gioco sicura e regolamentata. Cerca casino con licenze rilasciate da autorità di gioco affidabili, come l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana (ADM/AAMS), l'Autorità di Gioco di Malta (MGA), oppure quella di Curaçao e-Gaming. Una regolare licenza europea ti garantisce che il casino operi in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti nel paese dove viene rilasciata.I siti di casino online oggi mettono a disposizione moltissimi giochi, non solo quelli tipici delle sale da gioco terrestri. Infatti oltre ai classici BlackJack e Roulette permettono di giocare a slot online, giochi moderni come i Crash Games e persino giochi di carte più “popolari” come il 7 e mezzo. Per questo motivo un altro metodo per selezionare i migliori casino online è in base al tipo di gioco messo a disposizione e quindi anche al numero delle sue varianti.Esplora una vasta gamma di slot nei migliori casino online. Dalle classiche VLT a tema frutta con tre rulli fino a video slot moderne con grafica 3D e simboli speciali come lo Scatter e il Wild. Trova i tuoi giochi preferiti da provider di software rinomati come NetEnt e Pragmatic Play, e goditi l'emozione dei jackpot progressivi, o le slot Megaways. Approfitta delle promozioni speciali, inclusi giri gratuiti e i bonus di benvenuto, per massimizzare le tue possibilità di vincita.Sfida il banco nei migliori casino online con una moltitudine di varianti del blackjack. Metti alla prova le tue abilità strategiche e punta per vincere contro il banco, e ricorda che la meta rimane sempre il 21. Con tavoli adatti a tutti i giocatori, dai principianti agli esperti, troverai sempre un'opzione adatta al tuo stile di gioco. Approfitta delle promozioni speciali per ottenere vantaggi extra durante il gioco.L’emozione del poker online è di casa nei migliori casino online, che mettono a disposizione una vasta gamma di varianti, dai classici Texas Hold'em e Omaha ai tornei Sit & Go e freeroll. Affina le tue abilità contro giocatori di tutto il mondo e competi in tornei di poker anche mondiali.Gira la ruota e scommetti sulla tua fortuna nei migliori casino online con roulette, ma attenzione al numero zero di colore verde che fa sempre vincere il banco. Scegli tra una varietà di varianti, tra cui la roulette europea, americana e francese, e sperimenta l'emozione del gioco da tavolo più iconico di sempre. La roulette è anche disponibile in molte sue varianti nella sezione live dei migliori siti casino online.Se sei alla ricerca di un'esperienza di gioco unica e adrenalinica, prova i crash games nei migliori casino online. Scommetti sull'andamento di un grafico che cresce in giochi come Plinko e Avatar, e spera di incassare prima che "crashi". Con una semplice meccanica di gioco e la possibilità di vincere grandi premi, i crash games sono una scelta popolare tra i giocatori.Vivi l'emozione di un vero casino dal vivo nei migliori casino online con croupier dal vivo in carne e ossa, online 24 ore su 24. Scegli tra una grande varietà di giochi da tavolo in tante varianti, tra cui blackjack, roulette, baccarat e altro ancora, e goditi l'esperienza di gioco più autentica possibile. Interagisci con croupier professionisti e anche altri giocatori mentre giochi in tempo reale, tutto dal comfort di casa tua, o dove vuoi con il tuo smartphone.I casino online migliori fanno a gara fra di loro nel proporre offerte allettanti per accaparrarsi il maggior numero di clienti. Innanzitutto il bonus di benvenuto, si tratta di una promozione dedicata a coloro che gli scrivono la prima volta ai siti di casinò on-line. Altri bonus e promozioni possono essere periodiche dedicate a un singolo gioco, di tipo Cashback, oppure senza deposito. Abbiamo preparato per te una lista di promozioni e bonus presenti nei migliori casinò online da noi selezionati.Il bonus di benvenuto chiamato anche welcome bonus, viene dato dai migliori casino online a tutti i nuovi iscritti alla loro piattaforma di gioco. Il bonus di benvenuto classico prevede una percentuale sul primo deposito al momento dell’iscrizione che parte di solito dal 100%.I casino online migliori offrono bonus sui depositi per premiare i loro migliori clienti, è infatti uno dei metodi più comuni per fidelizzarli. Con queste offerte, puoi ottenere un extra di denaro bonus in base all'importo che depositi sul tuo conto gioco. Sfrutta al massimo questo tipo di promozione per aumentare il tuo saldo e giocare più a lungo sui tuoi giochi preferiti.I migliori casino online offrono promozioni periodiche regolari per mantenere alto l’interesse dei loro giocatori nei confronti della piattaforma. Queste promozioni possono includere tornei, giri gratuiti, cashback e altro ancora. Questi bonus possono essere settimanali, mensili oppure dedicati a feste come il compleanno, il natale oppure Halloween.I casino online migliori offrono bonus cashback per restituirti una percentuale delle tue perdite al gioco o alle scommesse sportive. Questo può essere un modo per ridurre le perdite e prolungare il tuo tempo di gioco. I bonus cashback in alcuni casi sono riservati anche a chi effettua la sua prima iscrizione.Un bonus senza deposito è un'offerta speciale che i migliori casino online offrono ai nuovi giocatori senza richiedere un deposito iniziale. Questi bonus possono includere giri gratuiti, denaro bonus o altre ricompense. I bonus senza deposito sono in assoluto le promozioni più rare e con il wagering più difficile da raggiungere. Inoltre si tratta sempre di cifre di modesta entità.I casino online migliori offrono promozioni speciali per i loro clienti VIP per premiare la loro fedeltà e il fatto di essere degli high roller, e quindi dei giocatori abituali. Queste promozioni possono includere bonus esclusivi, eventi speciali, cashback personalizzati e altro ancora. Se giochi regolarmente e accumuli punti fedeltà, potresti qualificarti per diventare un cliente VIP e sbloccare questi vantaggi speciali. In alcuni online casinos tutti i clienti entrano automaticamente nei programmi VIP della piattaforma di gioco.I migliori siti casino online di oggi accettano molti metodi di deposito e prelievo, molti dei quali garantiscono molta sicurezza. Stiamo parlando dei wallet elettronici e delle criptovalute. I primi hanno il vantaggio di poter essere già collegati con un mezzi di pagamento molto sicuro come le carte di credito. In più i wallet elettronici come PayPal o Skrill non condividono i tuoi dati personali con il tuo casino online. Le criptovalute sono l’ultima frontiera dei pagamenti online, sono del tutto separate dai tradizionali metodi di pagamento, ed in più garantiscono l’assoluto anonimato di chi le utilizza. Ecco una lista di tutti i metodi di pagamento più comuni nei siti gioco online.I migliori casino online accettano spesso una vasta gamma di carte di credito, come Visa, Mastercard e più raramente American Express, per i depositi e i prelievi. Questi metodi di pagamento offrono una transazione rapida e sicura, consentendo ai giocatori di iniziare a giocare immediatamente.PayPal e altri wallet elettronici come Skrill e Neteller sono opzioni di pagamento popolari nei migliori casino online, e possono essere collegati anche con le tue carte di credito/debito. Questi metodi offrono una maggiore sicurezza e privacy durante le transazioni, insieme a tempi di elaborazione abbastanza rapidi.Ormai molti siti di casinò con licenza estera offrono la possibilità di depositare e prelevare fondi utilizzando una grande varietà di criptovalute, come Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Alcuni dei casinò che abbiamo scelto inoltre mettono a disposizione una loro criptovaluta proprietaria. Questo token personalizzato può essere acquistato direttamente sulla piattaforma di gioco, e in molti casi dà diritto a bonus e promozioni particolarmente vantaggiose. Questi metodi di pagamento offrono sicurezza e massimo anonimato, insieme a transazioni istantanee e commissioni di elaborazione ridotte.Alcuni giocatori preferiscono utilizzare bonifici bancari o voucher prepagati per depositare fondi nei migliori casino online. Questi metodi offrono una maggiore sicurezza e controllo sulle proprie finanze, insieme a tempi di elaborazione affidabili. C’è però da dire che entrambi questi metodi di deposito sono sempre meno diffusi nei casino online italiani e nei siti di scommesse sportive.La presenza di una licenza di gioco nei siti di casino online è una garanzia di sicurezza per i giocatori. Infatti per ottenere una licenza valida da parte di alcuni paesi europei, serve attenersi a delle rigide regole atte a tutelare i giocatori. La licenza italiana che regola il mercato dei giochi online è ADM ex AAMS. Le altre licenze valide sono tutte riconducibili a territori appartenenti a paesi europei, come ad esempio Malta, Curacao e Gibilterra. Ecco per te i dettagli delle licenze legali più comuni per chi vuole giocare ai casino in Italia ed Europa.Dopo aver analizzato tutti gli aspetti che abbiamo tenuto in considerazione per la nostra ricerca, è il momento di presentare i top 4 migliori casino online raggiungibili dall’Italia. Tutti e quattro i siti di casino online da noi selezionati hanno varie caratteristiche in comune. Prima fra tutte la presenza di una regolare licenza europea, che garantisce un ambiente di gioco controllato e legale.Un altro punto in comune in tutti questi top online casinos è quello di accettare come metodo di deposito e prelievo le principali criptovalute. Alcuni di questi siti gioco online hanno persino emesso una loro criptovaluta proprietaria. Infine tutti questi casino online sicuri hanno una sezione dedicata al betting, è infatti possibile scommettere sugli sport più famosi anche in tempo reale.Il primo tra i migliori casino online che ti presentiamo è quello di Lucky Block . Si tratta a tutti gli effetti di un crypto casino. Infatti accetta le principali criptovalute più diffuse al mondo, fra le quali Bitcoin ed Ethereum.Un altro punto a favore di Lucky Block e indubbiamente il numero di giochi messi a disposizione per i propri clienti. Stiamo infatti parlando di più di 6000 giochi tra slot machine online, Roulette e Blackjack in molte varianti, giochi da tavolo. Sono anche presenti i modernissimi Show Games e Crash Games.Lucky Block e anche un casino live con molte stanze dedicate a giochi da tavolo famosi in molte loro varianti. Le sale da gioco del casinò dal vivo di Lucky Block sono gestite da croupier professionisti, che operano in streaming video 24 ore su 24. Lucky Block è inoltre fra i migliori migliori siti di slot, sono infatti migliaia i titoli messi a disposizione, con tematiche che vanno dalle slot tradizionali a tema frutta, fino a quelle dedicate alle serie TV. Sul fronte promozioni e bonus questo casinò online mette a disposizione un bonus di benvenuto molto ricco. Si tratta di un welcome bonus del 200% fino a 10.000 euro, inoltre gli amanti delle video slot avranno a loro disposizione ben 50 free spin.Online dal 2023 Mega Dice è un casino online molto moderno, infatti oltre ad accettare le principali criptovalute, permette l'accesso alla sua piattaforma anche tramite l'app di Telegram.Grazie all'implementazione di questa famosa app per smartphone, l'accesso al casinò online è immediato, e non ha bisogno di alcuna app dedicata. Dotato di licenza di Curacao eGaming, Mega Dice casino garantisce sicurezza sia per i giochi che per le scommesse sportive. Infatti Mega Dice non è solo un casino online con più di 5.000 giochi a disposizione, ma anche una completa piattaforma di betting.Grazie all'accordo con il provider software Pragmatic Play, è possibile per chi ama le video slot, accedere a una promozione dedicata chiamata Play Drops & Wins. Oltre ad avere moltissime promozioni sempre disponibili, Mega Dice mette a disposizione di nuovi iscritti un bonus di benvenuto tra i più ricchi in circolazione. I nuovi iscritti infatti potranno ricevere un welcome bonus del 200%. fino a 1 Bitcoin, e inoltre 50 giri gratis alle slot machine..Ormai noto a molti come il meme casino, WSM Casino nasce nel 2023 in contemporanea con l'omonima criptovaluta $WSM. Wall Street Memes Casino, questo è il suo nome completo, ha nella sua piattaforma di gioco più di 4000 titoli.Fra questi innumerevoli video slot fornite dai migliori provider software in circolazione. Il sito di WSM Casino è diviso in due grandi sezioni, una delle quali è una completa piattaforma di scommesse on-line. Non solo è possibile scommettere sui più conosciuti sport tradizionali, come il calcio, il tennis e il volley, ma è possibile fare puntate sugli Esports. Stiamo parlando di effettuare scommesse nei campionati più famosi al mondo di Dota 2 e League of Legends.Sul fronte dei metodi di pagamento, WSM Casino accetta praticamente tutte le più conosciute criptovalute, mette Inoltre a disposizione il suo token proprietario. Il bonus di benvenuto e le promozioni sono tutte di alto livello, basti pensare al welcome bonus doppio. Quest’ultimo infatti permette di ricevere il 200% sul primo deposito fino a 25.000 dollari oppure 1 Bitcoin. Oltre a questo 10 giri gratuiti alle slot.Fra I migliori casinò online consigliati TG Casino è l'unico accessibile esclusivamente da Telegram.Questa peculiarità comporta notevoli vantaggi in quanto non serve utilizzare alcun browser e nessuna app dedicata per accedere al suo casinò on-line. Infatti per registrarsi e giocare bastano davvero un paio di minuti. Su TG.Casino è possibile giocare a migliaia di giochi da tavolo, di carte, e innumerevoli video slot dei migliori provider software. La sua licenza Curacao eGaming gli permette di mettere a disposizione video slots del tutto inedite, e non presenti su altre piattaforme di gioco.Come gli altri tre precedenti, anche TG.Casino accetta molte criptovalute. Oltre a Bitcoin, Litecoin ed Ethereum, c'è la possibilità di acquistare il token proprietario del casinò chiamato $TGC, direttamente nella sua home page. Grazie a quest'ultima criptovaluta proprietaria, al momento dell'iscrizione è possibile ricevere un bonus Cashback del 25%. Il bonus di benvenuto del 200% arriva a coprire una cifra fino a ben 10 ETH.Alla fine della nostra ricerca siamo arrivati a descrivere in dettaglio alcuni dei migliori casino online in circolazione. Le motivazioni di tale scelta sono state spiegate punto per punto nel nostro articolo. Nonostante le tante similitudini tra questi siti di casinò online, ognuno di essi ha delle peculiarità che li rendono unici. Alcuni si affidano ad app moderne per gli smartphone come Telegram, hanno un loro token proprietario, altri ancora elargiscono bonus solo sotto forma di criptovalute. Data la facilità d’iscrizione in ognuno di questi casino online sicuri, il nostro consiglio finale è di testarli uno ad uno. Fino a trovare quello che soddisfa di più i vostri bisogni di gioco di scommesse sportive online.Tutti i migliori siti casino online dovrebbero avere una licenza Europea per i giochi online, che ne garantisca la sicurezza e la protezione dei dati personali degli iscritti.Fra le licenze europee di maggiore prestigio troviamo AMD/AAMS, Malta Gaming Authority (MGA), Curaçao e-Gaming e UK Gambling Commission.La maggior parte dei casino online migliori dovrebbero accettare la criptovalute. Infatti grazie alla tecnologia blockchain danno alle piattaforme di gioco una maggiore garanzia di sicurezza.Un numero abbastanza alto da non potersi mai annoiare, secondo la nostra esperienza non meno di 3.000 titoli tra video slots, giochi da tavolo e di carte.Bisogna controllare la presenza di protocolli di sicurezza e di metodi di pagamento come i wallet digitali e le criptovalute. Inoltre è bene controllare le ultime recensioni sui siti internet più rilevanti.