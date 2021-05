Marocco per punire Spagna (Madrid ha dato visto di ingresso per cure mediche a dirigente Fronte Polisario che Rabat considera terrorista) ha tolto i controlli alla frontiera e ha di fatto spinto circa 10 mila migranti a passare in un sol colpo la frontiera.La Spagna di questi migranti ne ha respinti migliaia. Subito e 5600 in 24 ore. Scelta politica di sicuro. E anche scelta materialmente possibile perché nessuno da ributtare in mare, mettere su un aereo, lasciar affogare. Confine di terra uguale respingimento possibile. C'è chi dice in Italia: facciamo come la Spagna! O ci fa o ci è. Fa finta di non sapere o forse davvero non sa che quel pezzo di Spagna è in Africa e che respingere terra su terra è tutt'altra cosa dal non far sbarcare o reimbarcare, per dove poi?Però delle migliaia di migranti di recenti sbarcati a Lampedusa Italia non si ha notizia di respingimenti in corso neanche in piccolissimi numeri. A migliaia li puoi respingere se hai un confine di terra, se arrivano via mare non ne puoi respingere neanche uno? Nessun respingimento uguale incoscienza stolida, incomprensione e/o indifferenza al fatto che ogni sbarco sbarca anche quantità di razzismo e peggio che intossicano la stessa democrazia.Di là, dalla parte di quelli del facciamo come la Spagna, il mare dell'ignoranza congenita e voluta e coltivata. Di là, dalla parte del respingimento parola oscena, il mare dell'incapacità e presunzione culturale e politica. Invocare il respingiamoli come fa la Spagna è truffa alla pubblica opinione. Ma il non respingere nessuno è inganno doloso alla stessa causa dell'immigrazione e integrazione.Restiamo, per così dire, in mare. In certe stagioni un sarago su due, in altre uno su dieci. Sarago che? Di gomma. Di gomma a cucinarlo e mangiarlo. Anzi immangiabile. Carni dure, alla cottura si squama e pelle si fa gommosa. Sarago da buttare anche se appena pescato. Scopriamo da Gedi watch che succede perché sarago mangia alga, alga venuta con navi da sud Australia, alga che ha colonizzato migliaia di ettari nel Mediterraneo, alga che piace ai saraghi nonostante siano carnivori. Che fare? Niente da fare, tranne sperare ti tocchi il sarago buono.Palermo, cantante neo melodico Daniele De Martino. Se le cronache non mentono e non si ingannano, canzone va in giro con accompagno da parte di due amici e parenti stretti di famiglia mafiosa e con chiaro testo rivolto ad un pentito, ad uno che ha cantato alla polizia e ai giudici: "Infame, pure tra 100 anni ti posso trovare". Pesce che nuota nel mare della impunità sociale.In origine furono 450 mila euro. Diceva Casaleggio-Rousseau: M5S ce li deve, se non ce li dà non gli diamo i nomi degli iscritti. Diceva M5S: gli iscritti sono nostri e i soldi, coi soldi Rousseau che ci fa? Ora Corsera informa che trattativa è ancora su "cifra di molto inferiore". Trecentomila? Duecentocinquantamila più spese avvocati e cancelleria? Ma niente ancora accordo. Da una parte le sorti e il volto della democrazia diretta e digitale e della sua incarnazione in piattaforma (più o meno il bene assoluto), dall'altra le sorti del partito che deve rifondarsi con Conte, guidare e cambiare l'Italia. Sommando cotanti obiettivi e patrimoni ideali non si trovano 250 mila euro per metterli in salvo? C'è qualcosa di sproporzionato in questa storia, qualcosa di monetariamente pezzente che stride con l'asserita nobiltà dei valori in gioco.Letta, Pd, sinistra e tasse: ci risiamo. Tassare alla sinistra viene naturale, talvolta è una strategia, talvolta è un tic, una coazione a ripetere. Quindi...Però stavolta vale la pena pensarci sopra prima di dire solo e soltanto No. In Italia una tassazione sull'eredità quasi non c'è, a differenza di altri paesi dove c'è e pure salata. Tassare (quanto?) le eredità da un milione di euro in su, tassare poco (quanto poco?) fino ad eredità di cinque milioni merita un pensiero. Di fattibilità, di opportunità, di potenziale gettito, di potenziale elusione. Una tassa di successione non è una bestemmia. Può essere un errore, oppure no. Se e quando una riforma del fisco abbasserà tasse su lavoro e impresa, allora una tassa di successione potrebbe essere una giusta scelta.