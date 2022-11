Il Napoli guarda con attenzione in casa Fenerbahce. Dopo gli acquisti di Elmas e Kim, adesso gli occhi sono finiti anche sul giovanissimo Arda Güler e su Miguel Crespo da Silva, centrocampista portoghese classe '96. L'agente di quest'ultimo, Domingo Lopes, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24.it: "Miguel Crespo aveva 17 anni quando l'ho conosciuto. Aveva caratteristiche fisiche simili a quelle di oggi. Gli chiesi di parlare a cena, giocava in quarta divisione. Poi è cresciuto e si è trasferito, dopo il Braga, al Fenerbahçe dove gioca oggi".- "Caratteristiche? Questo è un giocatore che si adatta a tutte le posizioni del centrocampo. Si adatta a giocare da centrale di centrocampo e può giocare sia da 8 che da 10. Inizialmente era difensivo, ora è offensivo e in grado di costruire gioco visto che ha buone qualità tecniche e porta il pallone in giro per il campo con tanta facilità, un rifinitore. Ha un tiro potente e viene sfruttata questa sua caratteristica".- "È preparato per poter giocare in un campionato così importante. Ha fatto esperienza in Turchia e può stare in un livello alto della Serie A. È felice nel suo club ma ha grandi ambizioni".- "Il Napoli è un club molto grande e interessante. Non si potrebbe dire i no al Napoli. Oggi è in un campionato di buon livello e in un grande club ma ha grandi ambizioni di crescita. Se troveremo un accordo con il Napoli e tra le parti non vedo perché no..".