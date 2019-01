Sinisa Mihajlovic è tornato sulla panchina del Bologna. L'allenatore serbo ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Forse in qualche società sono arrivato nel momento sbagliato, ma la mia storia dice che ho sempre fatto meglio di chi mi ha preceduto e di chi mi ha sostituito".



"I giocatori qui ci sono, qualitativamente la squadra è molto meglio della posizione che occupa in classifica. Con la dirigenza abbiamo parlato anche di mercato, vedremo se c'è bisogno di intervenire ancora. Destro? Per me è un titolare, ma dipende solo da lui".