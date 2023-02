Sinisa, per sempre



“We are one - La serie” ora su @DAZN_IT



Powered by Selenella e @F_Ristrutturare pic.twitter.com/Ig2E3AIaL0 — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) February 20, 2023

"Il primo compleanno senza di te. Hai lasciato un vuoto incolmabile".L'ultimo club allenato dal tecnico serbo è stato il, che scrive:Intanto su Dazn è uscito il documentarioChe racconta in due ore e mezza (5 episodi da mezzora l'uno) la stagione 2021/2022 dentro e fuori dal campo, negli spogliatoi e sul pullman tra allenamenti e partite. Ecco alcuneLa prima riunione tecnica a Casteldebole dopo la sconfitta con la Ternana in Coppa Italia: "Adesso mi siedo qui e non usciamo finché non mi dite cosa non va. Non ho fretta"."Bisogna sputare sangue, non c'è un cazzo da fare. Senza rabbia faremo un campionato del cazzo!"."Abbiamo Orsato, lui mi piace, è un arbitro che fa giocare, quindi non voglio vedere gente che si butta per terra, ma che combatte".Con l'Atalanta: "Non esiste che Ilicic si giri in mezzo a tre: dovete tirargli una stecca!".Ko a Empoli: "È una vergogna! Vergogna! Vergogna! Non c'è stata partita!".Dopo la vittoria contro l'Inter che di fatto consegna lo scudetto al Milan, sempre via video negli spogliatoi dello stadio Dall'Ara:riunita, in collegamento video dalla sua stanza all'ospedale Sant'Orsola, poco prima di essere dimesso nella scorsa primavera. "Non rispondevo neanche ai miei figli perché non volevo che mi vedessero così stanco e debole. I figli... E sapete cosa facevo in quei momenti?Da calciatore in Italia ha vestito le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Per poi allenare pure Catania, Fiorentina, Sampdoria e Torino in Serie A.NELLA GALLERY I MESSAGGI DELLE SUE EX SQUADRE