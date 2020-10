Dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari, l'allenatore del Bolognaha parlato così a DAZN: "Sono soddisfatto in generale, di tutto. Abbiamo ripetuto la prestazione delle ultime settimane, siamo sempre stati superiori, oggi anche. Siamo andati due volte in svantaggio, poi abbiamo giocato e vinto meritatamente. Ma anche nelle partite precedenti era andata così. Dobbiamo mantenere i nostri principi di gioco, sempre. A noi a Roma ci annullano un gol su presunto fallo di Schouten,. Per me su casi così non deve intervenire, ma su rigori e cose simili sì.- "Barrow e Soriano hanno qualità. Se loro due fanno partite così e altri due anche, noi abbiamo più possibilità di vincere. Si vince con la qualità. Tocchiamoci le cose per Soriano, anche Orsolini ha giocato bene, concentrato e finalmente Barrow si è sbloccato. Abbiamo fatto bene, come sempre, oggi siamo stati più attenti e abbiamo avuto voglia di reagire".- "È giovane, ha tanta qualità, lo vedo così partendo da sinistra libero di accentrarsi. Lo ha fatto oggi e nello scorso campionato, deve avere la faccia verso la porta e giocare largo, è bravo tecnicamente e ha un bel tiro. Non dimentichiamo che sta giocando con la mano rotta”.- "Sta facendo bene, oggi mi è piaciuto un po' meno delle altre volte. Noi non dobbiamo perdere i duelli individuali. Anche Dominguez è entrato bene".