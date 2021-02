Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato anche del proprio futuro: "In ogni posto in cui sono vivo come se dovessi starci dieci anni. A Bologna sto bene, sono tranquillo, sereno, a volte mi arrabbio ma adesso pensiamo alla salvezza. Poi vedremo. Con la società c'è sempre stata unità di vedute, a fine anno vedremo quali programmi ci saranno.. Se mi piace la Premier League? Sono uno che ovunque va vuole riuscire a far bene le cose. Sì, mi piacerebbe vivere altre culture ma non devo andare via per forza. Di solito quando mi ci metto riesco sempre ad esaudire i miei sogni. Dovrei vivere 150 anni per poter fare tutto quel che vorrei, pensa che stavo morendo a 51...".