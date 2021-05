Al termine del pareggio di Verona, Sinisa Mihajlovic ha parlato a Sky: "E' stata una partita difficile, equilibrata. Fisicamente potevamo farcela, ma di testa eravamo distratti. Sono le classiche partite a fine campionato, ma i ragazzi non volevano perdere".



LE INDICAZIONI A RAVAGLIA - "Sapevamo che loro avrebbero giocato a uomo, magari qualcuno avrebbe attaccato. Prima che gli arrivi la palla deve guardare e avere già l'idea di ciò che deve fare. Se invece la stoppa e guarda, è tardi. Ma per lui non è facile, è la terza-quarta partita in Serie A".



SUL MIGLIOR GIOVANE IN ROSA - "E' presto per dirlo, tutti hanno prospettive altrimenti non avrebbero esordito. Urbanski è tipo Pjanic: vuole sempre la palla, ha tempi di gioco ma è meno strutturato. Devono crescere, ma se non si montano la testa hanno un grande futuro davanti".



SULL'ULTIMA CON LA JUVE - "Sono sicuro che ci manderanno un arbitro come si deve, fino che ultimamente ci hanno mandato tanti esordienti e hanno fatto un po' di danni. Metteranno un arbitro giusto come Valeri o Giacomelli. Giocheremo la partita: sulla carta non c'è partita, ma vediamo... Anche in Milan-Cagliari non c'era partita, poi è finita 0-0".



SUL RITORNO AL BENTEGODI - "Ho avuto un po' le lacrime agli occhi. Quelle scale che salivano le ho superate bene, due anni fa faticavo a salirle. Sto bene, è stato emozionante".