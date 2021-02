Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ex obiettivo dei rossoblù, a Tiki Taka: "Se avessimo preso Ibra in questo momento saremmo in zona Europa League. Sanremo? Ma se Ibra fa quello che deve fare in campo e si allena come deve fare un professionista (come sono certo farà) poi nella vita privata è libero di fare quello che vuole. Sacchi dice che non dovrebbe andare, io non potrei mai andare contro di lui perché lo stimo molto ma i tempi sono cambiati rispetto a quando allenava lui. Oggi i giovani forse hanno meno passione ma sono più professionali".