Nel corso della conferenza stampa sulle proprie condizioni di salute, Sinisa Mihajlovic ha parlato delle possibilità di convincere Zlatan Ibrahimovic ad accettare l'offerta del Bologna: “C'è un grande rapporto tra di noi, abbiamo parlato un mese fa e l'ultima volta una decina di giorni fa. Esiste la possibilità che venga, mi è sembrato interessato alla mia offerta, verso il 10 dicembre prenderà una decisione definitiva, ora è tutto in stand-by. Sono perfettamente a conoscenza che abbia altre offerte da club importanti, se viene lo fa per me”.



Il campione svedese, recentemente svincolatosi dai Los Angeles Galaxy, ha ricevuto anche una proposta di contratto di 18 mesi da parte del Milan, ipotesi alla quale ha aperto attraverso le dichiarazioni rese a La Gazzetta dello Sport.