Intervenuto ai microfoni di Sky, Sinisa Mihajlovic esprime la propria opinione sul caso Icardi all'Inter.



“Non so come sia andata la situazione. Icardi era il capitano dell’Inter, faceva sempre gol e li farà sempre. Non conosco le dinamiche, interne, ma all'Inter c’è gente con tanta esperienza. C’è Marotta, Ausilio, un allenatore esperto. L’obiettivo di tutti è fare il bene dell’Inter, Icardi è un giocatore importante, che io vorrei sempre nella mia squadra. Bisogna saperlo gestire, ma questo dipende dalla società e dall’allenatore. Forse è meglio che tutti facciano un passo indietro. Sarebbe nel bene di tutti se Icardi dovesse rimanere con la testa giusta. Qualcosa dovranno cambiare. Come quando si separano marito e moglie, la colpa non è solo di uno. Non so cosa succederà“.