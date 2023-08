Nel nome del padre. Miroslav Mihajlovic, 23enne figlio di Sinisa, ha preso il patentino Uefa C per allenare le squadre giovanili: "Voglio arrivare in Serie A - ha dichiarato a Il Messaggero -, lo devo a me stesso e a mio padre. Da lui ho imparato cosa significa essere uomo e quali sono i valori da non tradire mai. Mi piaceva il suo modo schietto e sincero di rapportarsi con i calciatori. Allenare è la mia grande passione, diventa una ragione di vita. Sono orgoglioso di essere il figlio di Sinisa, ma voglio fare la mia strada senza favori. Non sono e non sarò mai un raccomandato".

Partirà dall'Under 15 dell'Ubertevere a Roma.



"De Zerbi mi ha invitato a Brighton e ho seguito i suoi allenamenti, un'emozione speciale che mi ha ispirato per il futuro. Stankovic è il mio 'zietto', un maestro di calcio e di vita".