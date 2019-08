Ieri Sinisa Mihajlovic ha sorpreso il mondo del calcio presentandosi in panchina in occasione della sfida tra Verona e Bologna. L'allenatore serbo, che poco più di un mese fa ha dichiarato pubblicamente di avere la leucemia, ha deciso di esserci per la prima di campionato e, secondo il parere del professor Michele Cavo, primario di Ematologia del Sant'Orsola di Bologna, la presenza in campo di Mihajlovic di ieri non è destinata a restare un caso isolato.



LE PAROLE - Queste le parole di Cavo riportate da Ansa: ''Devo dare merito al paziente, che ancora una volta è stato scrupoloso e si è attenuto perfettamente alle raccomandazioni e posso anche ritenere che quello che è avvenuto ieri non sia un episodio isolato e mi riferisco alla possibilità di essere in campo. Per contro ci saranno altri momenti, quando seguirà altri cicli di terapie, in cui questo, invece, non sarà possibile".