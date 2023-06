Credo che Sinisa abbia ispirato forza a chi non ne aveva. La sua Lazio è stata casa sua per molti anni e come dice mio marito (Claudio Lotito, ndr) la Lazio è una famiglia e lui era uno dei componenti. La seconda casa credo che sia il Bologna. dove ha concluso la sua carriera carriera da allenatore, affrontando tante sfide e forse anche tante cadute, con coraggio. La Lazio, per questo, ha voluto contribuire, forse in minima parta, mettendo all’asta delle magliette di Lazio-Bologna di Coppa Italia e il ricavato è stato donato all’Admo.