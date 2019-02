L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus: "Juve montagna impossibile da scalare? Noi abbiamo solo un modo di giocare, al di la dell'avversario. Cerchiamo di giocare una partita seria, con i nostri principi. Sappiamo che incontriamo una tra le squadre più forti d'Europa, ma vediamo cosa succederà. Non sarà facile per noi ma non sarà facile anche per loro".

Sulla formazione: ". Abbiamo un altro allenamento, poi ho una notte da pensare. Vediamo cosa ci dice il cuscino, come dice Benitez. Non influisce se un giocatore è diffidato, non faccio calcoli".Ancora sulla Juve: ". Noi sappiamo cosa rappresenta e come gioca la Juve.Ce la giochiamo. E' un modello per tutti, è unica a livello europeo.. Con l'arrivo di Ronaldo loro cercheranno di vincere la Champions, hanno fatto un salto di qualità con uno dei due migliori al mondo"..