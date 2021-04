Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa, tornando sulle convocazioni del suo amico Mancini, ct dell'Italia, che non ha mai fatto giocare Soriano :"Se Mancini mi ha risposto? "Mi ha mandato tre baci... In una settimana solo questo. Non mi ha chiamato. Magari mi chiama il ct dell'under 21 per Vignato o quello del Giappone... Mancini comunque no, non l'ho sentito. Mi potrebbe chiamare per giocare a Padel, ma non credo perché è scarso".