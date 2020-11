Clamorosa rivelazione da parte di Sinisa Mihajlovic durante la presentazione della sua autobiografia dal titolo La partita della vita. L'allenatore serbo ha raccontato che quando era al Torino ha provato a convincere Francesco Totti a trasferirsi sotto la Mole dopo l'addio forzato alla Roma.



"Ci avevo parlato, ma lui ha subito detto che dopo aver giocato alla Roma non poteva giocare in un'altra squadra. Gli avevo detto che gli altri avrebbero dovuto correre e lui avrebbe fatto girare la palla ma mi ha detto che non poteva e lo capisco" ha raccontato Mihajlovic.



"Per rispetto anche dei tifosi della Roma ho detto no, ma mi sarebbe piaciuto" ha replicato l'ex capitano giallorosso presente in collegamento alla presentazione.