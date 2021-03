Siparietto divertente sul palco dell’Ariston di Sanremo tra Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic. Alla domanda di Amadeus su cosa invidiasse all’ex difensore, l’attaccante del Milan ha risposto: ​“Tutti sanno che Mihajlovic tirava le punizioni come i rigori. Non come me ora, come me prima...”. Mihajlovic ha poi commentato: “Io ho una cosa che lui non ha: ho vinto la Champions Leahue, lui invece ha vinto la Coppa del Nonno”.