L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del posticipo di campionato a Napoli: "La squadra sta bene, Arnautovic un po' meno. Oggi vediamo come va in allenamento, ma non sono molto fiducioso. Poi faremo qualche altro cambio di formazione, ma sono sereno perché chi giocherà farà bene".



"A centrocampo dovrebbero essere titolari Dominguez, Schouten e Svanberg: se mancherà uno di loro tre è pronto Vignato".

"Orsolini e Skov-Olsen stanno giocando molto meno da quando abbiamo cambiato sistema di gioco, ma si stanno allenando perché possono giocare come seconda punta Orsolini o come esterno a tutta fascia Skov-Olsen".



"Ho fiducia negli arbitri, spero ci sia più collaborazione anche da parte nostra. Nell'ultima giornata sono stati squalificati 4 allenatori, non siamo ragazzini e dobbiamo avere la possibilità di confrontarci anche con gli arbitri. Io faccio sempre l'esempio di Orsato perché con lui si può parlare e discutere, perché capisce il nostro stato d'animo. Quello che ha detto Gasperini è giusto: gli arbitri devono metterci la faccia".