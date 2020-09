In vista della sfida contro il Milan di domani sera l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato del ruolo di Riccardo Orsolini bacchettandolo pesantemente: "Con Orsolini ci ho già parlato in privato, se non si sveglia finisce in tribuna. Per quanto riguarda la squadra, ho visto che tutti si stanno allenando bene. Anche i più giovani hanno preso più fiducia e iniziativa. Sono fiducioso, ho visto un bel ritiro e un bel pre campionato”