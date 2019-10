"Dai, vieni a darmi una mano per 6 mesi, abbiamo bisogno dei tuoi gol, qui diventi il re di Bologna". Questo, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il contenuto della telefonata tra Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic. La risposta dello svedese: "Guarda, Sinisa, l'Italia è dentro di me e mi piacerebbe chiudere la carriera in una squadra che lotta per vincere lo scudetto, ma se non mi sarà data questa possibilità, vorrà dire che smetterò e tornerò in Svezia". Mihajlovic, però, non si arrende e controbatte: "Fai un'eccezione, regalami e regala al Bologna sei mesi da fenomeno". Un invito diretto, per il quale Ibra si è preso qualche mese per pensarci.