Sinisa Mihajlovic sta con Matteo Salvini. Il tecnico del Bologna, infatti, ha concesso un'intervista al Resto del Carlino, in cui spiega: "Tifo per lui e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni. Ci siamo visti l’altro giorno. È stato un incontro più che piacevole. Lui è mio amico, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi del Milan. Mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente. Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica".



SUL VOTO - ​"Cambiare tanto per cambiare non serve. Io posso solo dire che sono in Italia dal 1992 e anche se non è il mio Paese di origine, è come se lo fosse diventato. E, da allora, trovo l’Italia peggiorata. Quindi bisogna avere idee e la forza di migliorare".

