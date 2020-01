Sinisa Mihajlovic di nuovo al Sant'Orsola. Come riferisce in una nota il Policlinico bolognese, il tecnico è stato ricoverato in mattinata presso l'Istituto di Ematologia "Seragnoli" per essere sottosposto a una terapia anti-virale, come conseguenza del trapianto di midollo osseo subito nei mesi scorsi per la forma di leucemia contro la quale sta combattendo.



I vertici ospedalieri fanno sapere che i tempi di degenza di Mihajlovic dovrebbero essere più brevi rispetto alle occasioni precedenti.