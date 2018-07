L'ex attaccante del Real Madrid Predrag Mijatovic​ parla a Il Corriere dello Sport del possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus:"Da madridista sarebbe una perdita terribile perché nessuno ha segnato più di Cristiano al Real. Uno così fa la differenza e ti permette di vincere. Con lui in campo è come se la tua squadra partisse sempre con un gol di vantaggio. Mi resta difficile pensare che la prossima stagione possa essere altrove. E’ il più forte di tutti e qui in città da due giorni si parla solo del suo futuro perché la gente gli vuole bene e spera di non vederlo partire. Quando giocava al Bernabeu hanno fischiato pure Zidane e il fatto che neppure Cristiano sia stato “risparmiato” non vuol dire niente e non intacca la sua grandezza o il feeling con la gente del Real, che è esigente, ma gli vuole bene".