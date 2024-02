Mike Tyson veste Juventus: 'Da oggi gli allenamenti saranno più duri' FOTO

Gli allenamenti al JTC saranno molto più duri da oggi pic.twitter.com/5YQhMELe5t — JuventusFC (@juventusfc) February 8, 2024

Un tifoso speciale per la: l'ex leggenda del pugilato,, ha indossato infatti la maglia bianconera con il suo nome sulle spalle e il numero "1". La foto è stata pubblicata dalla Juventus sui social., il commento del club bianconero. Di seguito la foto di Tyson con la maglia della Juve che sta già facendo impazzire sui social i tifosi. E non potrebbe essere altrimenti visto il personaggio in questione.In questi giorni Tyson sta girando il film "", in cui interpreta se stesso. In conferenza stampa ha dichiarato: "L'Italia è un Paese che non cambia nel senso che rimane sempre bellissimo. Mia moglie ha frequentato anche la scuola qui e parla italiano. E stiamo anche, addirittura, pensando di acquistare una villa. Il mio obiettivo è quello di rimanere vicino all’industria del cinema italiano".