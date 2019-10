Prima gli ultimi anni di Berlusconi e Galliani, poi la gestione cinese di Yonghong Li e del duo Fassone-Mirabelli, ora il fondo Elliott con Gazidis, Maldini, Leonardo prima e Boban-Massara poi. Il Milan é cambiato profondamente nel corso dell'ultimo decennio fra nuove proprietà e rinnovi dirigenziali, ma il trait d'union é rimasto un piano di investimenti super, ma che non ha prodotto grandi risultati. Anzi, il Milan é il club italiano che ha speso più di tutti e che ha il rapporto spese/incassi di mercato più in negativo di tutta la Serie A.



HA SPESO PIÙ DI TUTTE - La Gazzetta dello Sport riporta un'inchiesta del Cies che svela come il Milan sia al quinto posto dei club più spendaccioni nell'ultimo decennio dietro solo ai "paperoni" Manchester City (-1091 milioni) e Psg (-901) e ai colossi commerciali Manchester United (-833) e Barcellona (-720) nel rapporto spese/incassi. Con -439 milioni il Milan è però davanti a ​Real Madrid (-425), Juventus (-414), Chelsea (-395) e Inter (-391).



IL 2019... - Un'analisi che se estesa al solo anno solare 2019 e quindi alle ultime due sessioni di mercato si aggrava ancora di più visti i risultati espressi poi dal campo dato che il ​Milan è addirittura terzo con un -153 milioni, inferiore solo a Real Madrid (-175) e Aston Villa (-174). Ma cosa significano queste cifre? Probabilmente che il Milan ha la tendenza a strapagare i giocatori che acquista e che, probabilmente, fa fatica a vendere (e bene) i propri giocatori (è tredicesimo nella classifica dei soldi investiti). Ma c'è di più perché per poter valorizzare un investimento servono anche e soprattutto i risultati sportivi. Quelli che mancano ormai da troppo in casa Milan.