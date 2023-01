Anno nuovo, solito grande Milan. Alla ripresa della Serie A i campioni d'Italia hanno espugnato il campo della Salernitana, meritando di vincere grazie a un gioco molto produttivo in zona offensiva: 16 tiri (10 in porta con 8 parate di Ochoa) e 13 occasioni da gol create, ma "soltanto" 2 reti segnate da Leao e Tonali nel primo quarto d'ora.



MERCATO APERTO - Per migliorare la percentuale realizzativa sottoporta una soluzione può arrivare dal mercato, dove Maldini e Massara sono alla ricerca di un nuovo centravanti più giovane di Giroud. Rimasto in campo fino all'86° minuto, quando Pioli l'ha sostituito con il centrocampista belga Vranckx, avanzando il suo connazionale De Ketelaere nel ruolo di falso 9. Anche perché Rebic, Origi e Ibrahimovic sono ancora fermi ai box. Tuttavia, almeno nelle idee della dirigenza rossonera, la caccia al bomber è rivolta più alla prossima estate che in questo mese di gennaio.



SUL TACCUINO - I nomi in cima alla lista della spesa sono quelli di Noah Okafor (svizzero classe 2000 sotto contratto col Salisburgo fino al 2024), Lois Openda (belga classe 2000 legato al Lens fino al 2027) ed Elye Wahi (francese classe 2003 sotto contratto col Montpellier fino al 2025). Intanto ai rossoneri è stato proposto Evanilson: il 23enne brasiliano potrà giocare a San Siro già quest'anno, ma quasi sicuramente con la maglia del Porto, prossimo avversario dell'Inter in Champions League. Il Milan non ha fretta di cercare (e trovare) l'attaccante del futuro: adesso la priorità va alle trattative per i rinnovi dei contratti di Giroud e soprattutto Leao.