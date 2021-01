Tante polemiche per la condotta arbitrale della partita di ieri sera tra Milan e Torino. I rossoneri hanno ottenuto il rigore numero undici, trasformato da Kessié per il 2-0, in diciassette giornate di campionato. Numeri altissimi, già vicini al record eguagliato lo scorso anno dalla Lazio, che con 18 rigori a favore ha pareggiato il primato del Milan che reggeva dal 1951.



Importante anche il confronto con le altre squadre. Dietro al Milan e ai suoi 11 rigori ci sono Juve e Roma con 5, poi Inter, Crotone, Lazo e Sassuolo con 4 e tutte le altre. Come ricordato da Opta, dall’inizio della scorsa stagione il Milan ha ricevuto 20 calci di rigore: nei cinque maggiori campionati europei ne ha calciati di più solo la Lazio (22).



In ogni caso la decisione di assegnare il penalty ieri sembrava corretta: il piede destro di Belotti tocca lo stinco di Brahim Diaz in area, atterrandolo. Non tutti però la pensano così: il popolo del web si spacca, tra chi ritiene legittimi i rigori avuti dal Milan e chi invece, a partire da quello di ieri, pensa che i rossoneri siano molto fortunati.



“Salutate la rigorista”, “Non è rigore, Belotti prende la palla”, “Come fai a dare un rigore del genere?”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social nelle ultime ore. Scoprili tutti nella gallery!