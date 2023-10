Certo, al Milan manca il centravanti, però in estate nessuno si è esentato dall’applaudire l’ad Furlani e il suo moneyball, così come l’anno prima tutti si spellavano le mani per Maldini e Massara.Pioli è bravo e ha vinto uno scudetto, Furlani e l’algoritmo sono il futuro, il calcio sostenibile di Elliott e RedBird è il presente,O il Milan ha acquistato giocatori mediocri o l’allenatore non riesce a farli rendere per quello che valgono (e in ogni caso per quello che sono stati pagati).La via di mezzo,e tutto il resto. In proposito, Ibra ha già risposto per tutti.. A patto però di utilizzarlo per quelle che sono le sue caratteristiche: diamogli campo e facciamolo correre. Presto o tardi, nel Milan o altrove, ci sarà qualcuno che lo capirà e costruirà il gioco sul suo giocatore più forte, invece anche a Parigi, Pioli ha risposto all’aggressione altrui (nel pt il PSG ha giocato altissimo e tenuto palla per quasi il 70% del tempo) andandone ad aggredire i difensori, o meglio provandolo a fare.Il PSG è forte, ma non è una squadra perfetta.ma fino a mercoledì in stagione aveva perso le stesse partite del Milan, due, compresa quella in casa del Newcastle, che all’inizio di ottobre l’ha umiliato (4-1).Non sottovalutiamo quello che ha detto Calabria dopo la sconfitta, un’accusa diretta al suo allenatore. Non è il miglior capitano nella storia del Milan, ma ormai ha molta esperienza e in più ha la sensibilità che uno straniero non può avere o avvertire. Eppure gli equilibristi di corte, quelli del va tutto bene, sono prontissimi a spiegarci che è stato solo un malinteso.. Ora che non ha nessuno dei 3, ha cambiato modulo e fa fare il regista a Krunic, anche quando cammina.ha cambiato modulo ora che gli hanno comprato più esterni che nella storia recente del club. Abbiamo visto poco Okafor e niente Chukwueze, al netto degli acciacchi attuali. Pulisic ha un passato da fenomeno e un ottimo presente. Gli applausi agli acquisti d'estate non erano immotivati, anche se qualcuno è stato pagato un po' caro per l'inesperienza dei dirigenti (che avrebbe permesso al club di riannodare il filo con la storia).Una domanda che potrebbe fargli anche Giorgio Furlani, ma che evidentemente non gli fa perché per completare la squadra, oltre all’enigma Pellegrino, ha saputo portargli solo Jovic, talmente in condizione che ora si fa male anche in panchina. Icardi e Lukaku erano due occasioni e invece resteranno due rimpianti, almeno dei tifosi. Ma con loro il Milan non vincerebbe lo scudetto del bilancio, quello che a Elliott e RedBird evidentemente sta più a cuore.@GianniVisnadi