Il Milan è sicuramente la squadra che più e meglio si è mossa in questa sessione invernale di calciomercato riuscendo sia a rinforzare la rosa che a piazzare in uscita gli scontenti. Sono infatti arrivati Meité a centrocampo dal Torino, Mandzukic per l'attacco da svincolato e Tomori in prestito dal Chelsea, mentre hanno lasciato Milanello sia Andrea Conti, in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni al Parma (in caso di salvezza), sia Mateo Musacchio da cui il Milan risparmia le sei mensilità che lo avrebbero portato alla scadenza del contratto. Maldini e Massara si ritengono soddisfatti, ma non sono immobili e, al contrario, stanno lavorando in queste ultime 20 ore che ci separano dal gong per regalare a Stefano Pioli un ultimo colpo per completare la rosa.Cosa può quindi mancare in questo organico? I due uomini mercato hanno le idee chiare perché al momento in tutti i reparti, o meglio in tutte le zone del campo ad eccezione di una ci sono due giocatori a disposizione dello staff tecnico. Quell'uno riguarda i terzini sinistri dove Theo Hernandez ha tante alternative "adattate" e nessun vero sostituto. È in questo ruolo che il Milan sta lavorando per l'ultimo colpo, senza fretta e senza pressioni, ma con la voglia di provare a cogliere l'ultima opportunità e continuare a sognare in grande sia per lo Scudetto sia per l'Europa League.Il nome più importante sul taccuino di Maldini e Massara è ovviamente quello di Matias Vina, esterno mancino classe 1997 del Palmeiras e fresco vincitore della Copa Libertadores. Piace e piace tanto, ma i tempi tecnici per provare a chiudere subito l'affare sono risicati e il suo profilo rimarrà al top anche in vista della prossima estate. Le alternative non mancano come Jordan Amavi, in scadenza con il Marsiglia su cui però c'è interesse a parametro zero e si dovrà capire se e come anticipare l'affare. Infine, allontantosi Firpo, in Germania e Spagna si parla di sondaggi per Iago dell'Augsburg e per Gaya del Valencia i cui costi sono però oggi proibitivi. Servirà sfruttare fino all'ultimo le occasioni, ma il Milan può ancora regalare a Pioli un utlimo tassello.