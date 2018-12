Sono 3 punti pesantissimi che permettono di chiudere a un punto dalla zona Champions League. Il 2019 non può che essere migliore, se non altro perchéSi riparte da un Higuain che anche contro la Spal ha palesato una condizione atletica inaccettabile ma che ha trovato il gol-liberazione decisivo per motivarlo e farlo preparare al meglio per il girone di ritorno. E’ essenziale adesso che si rimetta a posto fisicamente con un adeguato richiamo di preparazione. Il suo black period è figlio del mese senza partite post-squalifica e quindi con allenamenti approssimativi.Il Milan che ha battuto la Spal non è stato molto diverso dalle ultime apparizioni, ma serviva il risultato a ogni costo., sperando che i detrattori di professione del portiere e del suo procuratore gli diano tregua per qualche settimana. Contiamo quanti punti ha già portato Grigio alla causa rossonera. E vedremo se a fine anno quei punti significheranno “Champions League”.Oltre al risultato c’è ben poco da salvare di unaPoi probabilmente partirà un nuovo progetto tecnico. Chiosa su Suso che salterà la Supercoppa. Ineccepibile il secondo giallo e molto ingenuo lui che, sapendo di essere già ammonito, affonda l’intervento all’88esimo minuto e sarà squalificato a Gedda. Ma la rabbia molto milanista di Rino nel dopopartita ha una sola origine: