Il Milan non lascerà partire Lorenzo Colombo che sarà riscattato dal Lecce per 2,5 milioni di euro. L'attaccante classe 2002 era in prestito con diritto di riscatto in questa stagione in Salento e la salvezza raggiunta proprio con un suo gol su rigore ha convinto Corvino della bontà della cifra necessaria per riscattare il suo cartellino, ma secondo la Gazzetta dello Sport il club rossonero eserciterà immediatamente il controriscatto da 3 milioni di euro per riportare il bomber dell'Italia Under 21 alla base.