Uno, due, tre: un altro rosso per il Milan. L'espulsione di Malick Thiaw ha condizionato la gara vinta dalla Juventus a San Siro, allo stesso tempo ha lanciato il Diavolo in vetta a una particolare classifica, un posto al quale avrebbe volentieri rinunciato.



Tre cartellini rossi rimediati dopo nove giornate, con dinamiche diverse: per primo Fikayo Tomori, doppio giallo contro la Roma, poi Mike Maignan con l'uscita pericolosa contro il Genoa, infine Thiaw, con l'espulsione diretta per fermare Kean lanciato a rete. Nessuno in Serie A ha fatto peggio, nessuno ha preso più rossi del Milan. E la situazione non migliora guardando il conto totale dei cartellini: 22 i gialli rimediati dai giocatori rossoneri, di più ne hanno ricevuti solo Juve (24) e Salernitana (23, Verona a 22 come il Diavolo), ma sommando rossi e gialli il Milan sale in vetta solitaria a 25 davanti a Juve e Genoa (24 entrambi).