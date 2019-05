Gullit, van Basten, Gullit, van Basten. Uno stadio interamente rossonero, Milano a Barcellona, San Siro al Camp Nou, la Coppa dei Campioni al Milan. 30 anni fa, la squadra di Arrigo Sacchi si accomodava comodamente sul tetto d'Europa, per vedere tutti dall'altro verso il basso. E quelli lì, quelli in basso, dal Real Madrid sconfitto 5-0 in semifinale alla Steaua Bucarest polverizzato 4-0, frastornati, cercavano di capire cosa avevano appena visto.



Qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che ha segnato la storia recente del calcio mondiale. E partendo da lì, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata alle 10 finali di Champions League/Coppa dei Campioni degli ultimi 30 anni, in attesa di quella di Madrid tra Tottenham e Liverpool. Ultimi 30 anni perché da quella finale niente è stato più lo stesso. E anche perché, molto onestamente, limitare gli anni risulta più semplice. O quasi...



Non ci sarà, quindi la Grande Inter che mata il Real di Puskas e Di Stefano col giovane Mazzola; non ci sarà il Milan di Rocco che stende Eusebio con José Altafini; non ci sarnno il Feyenoord di Happel o l'Ajax di Cruyff o il Nottingham Forest di Brian Clough. Il Barcellona di Cruyff, invece, quello sì, disintegrato dal Milan di Capello, non più di Sacchi. Come sarà presente la notte di Istanbul, come quella di Manchester, come quella di Madrid. Vittorie significative, a volte spettacolari, a volte sorprendenti, altre no. Ne abbiamo scelte 10, a fatica. E la vostra finale degli ultimi 30 anni, qual è?