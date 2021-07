Sandroper chiudere la pagina dei riscatti e poi il via libera per una nuova pagina di mercato. In casasi procede con grande calma per la programmazione della prossima stagione e di un mercato che per ora ha visto l'uscita di cifre importanti per il riscatto di Tomori e per l'arrivo di Maignan al posto di Donnarumma, ma che non avrà nell'immediato un'ulteriore scatto economico se non quello per il riscatto, appunto, del centrocampista tornato oggi al Brescia dopo la scadenza della clausola pattuita un anno fa.Tanti nomi, tanti obiettivi e l'idea di replicare quanto fatto negli anni passati con operazioni in prestito e con cifre già prefissate per il riscatto.e che potrebbe aiutare Maldini e Massara a portare avanti numerose operazioni in entrata e sonoIl primo e più importante è sicuramenteche ha tanti estimatori lontano dall'Italia e che, tramite l'agente Jorge, sta cerando di trovare una sistemazione che garantisca un'introito di non meno di 30 milioni e con il Borussia Dortmund oggi più avanti delle rivali., rientrato dal prestito allo Spezia è vicinissimo al sì all'Atalanta con una cifra che può avvicinarsi ai 12 milioni di euro. Poi c'èche Pioli non vede centrale nel suo progetto e che ha estimatori forti in Bundesliga. Infine ci sono, entrambi rientrati a Milanello da Parma e Atalanta rispettivamente. Per il primo c'è la Sampdoria interessata, ma servono non meno di 5 milioni per evitare minusvalenze. Per il secondo, invece, dopo un anno passato praticamente in panchina e i noti problemi fisici, non c'è grande concorrenza. Inizierà il ritiro in rossonero e poi si valuterà il suo futuro.