Milan, 40 gol dal mercato

La qualità della rosa del Milan è certamente migliorata in questa stagione come si evince dalle alternative utilizzate da Pioli e dai numerosi gol arrivati dai nuovi acquisti: ben 40 (Pulisic 12, Loftus-Cheek Cheek 9, Jovic 8, Okafor 5, Reijnders 3 e Chukwueze 3). Numeri importanti che sono stati leggermente offuscati solo dal grande percorso fatto dall’Inter in serie A.