Il budget per la prossima stagione è praticamente pronto., oltre alla cifra già stanziata dal gruppo Elliott. Ecco perché la dirigenza rossonera ha iniziato da tempo a fare i conti e certamente alcune cessioni si sono rivelate strategiche:con il suo passaggio al Siviglia a titolo definitivo dopo la Champions conquistata, si tocca quotacome cifra totale nell'arco dell'ultimo anno con gli altri 22 milioni incassati in questi mesi da, poi passato alla Fiorentina.- Mentre Piatek non ha fatto registrare plusvalenze e lo stesso rischia di essere per Paquetà, il Milan prevede altri passaggi in tal senso alla voce cessioni.perché proveniente dal settore giovanile, mentre per Donnarumma sarebbe lo stesso ma in questo caso il Milan proverà in ogni modo a trovare una soluzione sul fronte contratto. Di certo, vendere è importante così come smaltire alcuni ingaggi eccessivi ma anche. Suso è una notizia preziosa, Cutrone lo è stata. E non finisce qui...