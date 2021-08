A leggere il rcontro una squadra mediocre come il, non di primo ordine nemmeno in un campionato in difficoltà come quello greco, il tifoso milanista che non ha visto la partita, impegnato magari in attività più divertenti in questo sabato di Ferragosto, storcerà il naso. Chi invece non ha potuto fare a meno di sedersi sul divano a godersi, gli occhi li ha ancora sgranati dopo aver visto, il grande colpo del mercato rossonero (sostituito al 61' da Maldini). Che era forte lo si sapeva, ma qualche dubbio sulla sua età, sulla sua condizione fisica e sui tempi di adattamento al calcio rapido di Pioli, era sorto. Poi c’era anche quella maledizione della numero 9 a cui tutti hanno pensato almeno per un istanteInvece GiroudHa incantato con le sue giocate, fra cui une con i suoi gol Olivier Giroud:entrambi propiziati da movimenti alle spalle della linea difensiva da grande centravanti qual è., che era stato elegantemente saltato da un Giroud. La prima buona notizia, quindi è che il Milan ha finalmente un vice-Ibra, o forse anche qualcosa di più:, Ibra, e di farlo risaltare ancora di più, quando ci sarà.. Sono solo amichevoli, certo, ma questo Giroud fa sognare., isolato lì davanti dal resto della squadra. Attorno ha un gruppo di ragazzi che corrono, si muovono, si scambiano di posizioni, giocano a memoria e soprattutto lo servono come meglio non potrebbero., di sinistro (che non è neanche il suo piede) è telecomandato e geniale, visionario, improvviso.ad aggirare la difesa del Panathinaikos e a ri-uscire fino ad incontrare la testa del francese è splendido., che parte come un treno e taglia tutto il campo, fino a ritrovarsi nella posizione di trequartista. Lì, sarà la posizione, saranno i piedi, sarà che a giocare con gente come Modric Kroos e Marcelo qualcosa avrà imparato, fatto sta che disegna un filtrante che ha visto solo lui, geniale e preciso, sempre per il suo connazionale, che salta il portiere ma viene fregato dal palo., ma i due centravanti sono tutt’altro che soli. D’altronde, il secondo posto dello scorso anno è tutt’altro che casuale. Fra 9 giorni inizia una nuova stagione, aspettando quelle notti che i tifosi del Milan sognano di rivivere ormai da una vita. Quello sarà il palcoscenico del Milan, quello che è sempre stato: le fredde notti europee davanti ai caldissimi 80 mila di San Siro.