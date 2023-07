Il calciomercato è davvero qualcosa di stupendo, misterioso, imperscrutabile.Via, colui che aveva ricostruito il Milan dalle macerie riportandolo alla vittoria. Via, il grande trascinatore di questo progetto, il “capo branco” come lo ha definito Pioli. Via, l’anima giovane di questa squadra, super milanista, capitan futuro. Contestazione social ai massimi livelli nei confronti della proprietà.E gli stessi tifosi che contestavano sono tornati a parlare di. Tutto questo solo ed esclusivamente grazie al calciomercato.. Nessun campione affermato, ma5 su 7 all’esordio assoluto nel calcio italiano. Gli altri due sono riserve. Pdel recente passato. 5 nuovi titolari, cioè metà squadra cambiata.o e non sarà facile trovarlo in fretta per far fronte a un calendario tremendo in avvio.Parola sconosciuta a gran parte dei tifosi. Mancava l’equilibrio quando si pensava che il nuovo Milan difacesse una pessima campagna acquisti.La recente storia del Milan insegna chee il suo team hanno lavorato benissimo in sede di scelta dei rinforzi, con grande lungimiranza e anche un. Per questo motivo era lecito aspettarsi un ottimo mercato, fatto di giocatori giovani, non ancora esplosi ad altissimi livelli e dunque economicamente abbordabili.la crescita e la protezione della stessa durante l’arco dell’intera stagione, quando arrivano le sconfitte, gli infortuni, gli errori arbitrali, le tensioni interne ecc ecc.E mantenerlo. Pioli lo sa bene e sa anche che con questa dispendiosa e poderosa campagna acquisti, le aspettative crescono e in proporzione inversa il tempo e la pazienza per lui diminuiscono.I nuovi acquisti hanno tutti caratteristiche precise: forti fisicamente e votati alla fase offensiva. Questo significae di conseguenza diventa molto importante ricercare gli equilibri difensivi.Esempio banale. Sulla destra il Milan ha acquistatotra i nuovi, avendolo spesso seguito nella Liga. Spettacolare, sfrontato, un, in grado di inventarsi sempre il colpo e senza mai paura di provarlo, un “zurdo” capace di spaccare qualsiasi difesa, dotato pure di un tiro micidiale. Tanta roba, come si suol dire. Non a caso il Villarreal attaccava sempre molto da destra, la fascia di competenza del “Robben nigeriano”.bravi a creare un treno imprendibile per quasi tutti gli avversari.Giocatori meno dotati fisicamente e tecnicamente, ai quali veniva spesso chiesto di “coprire” e fare da contraltare alla grande spinta della fascia opposta. Quest’anno, inserendo uno come Chuku o anche lo stesso Pulisic, Pioli si ritrova con una fascia destra di grande propensione offensiva. Questo è sicuramente un bene perché consente una variante d’attacco molto importante, ma dall’altra parte il tecnico rossonero dovrà essere bravo a trovare il già stracitato equilibrio. Presentarsi alla domenica con Chuku a destra, Leao a sinistra, un centravanti, Pulisic dietro alla punta, Theo terzino e a centrocampo due come Loftus e Reijnders che non disdegnano di buttarsi in attacco,Affascinante, stimolante, ma non scontato.Di tempo per esaltarsi ce ne sarà, speriamo, a partire dal 21 agosto.Al di là di questo invito alla prudenza, legato anche alle incertezze che fisiologicamente possono portare così tante novità, una cosa va detta.La stagione successiva alle partenze di Ancelotti, Kaká e Maldini partí male, con un’aria pesante. Non parliamo di quella che arrivò dopo le cessioni di Thiago, Ibra e gli addii di Nesta, Seedorf, Inzaghi, Gattuso e company.. E invece questo mercato giovane, ricco, forte e fantasioso ha restituito di certo grande entusiasmo all’ambiente rossonero. E per trovare l’equilibrio agognato è già un buon punto di partenza.