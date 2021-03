Il quindicesimo rigore è stato assegnato ieri sera, quando il Var ha giudicato falloso l'intervento di Fazio su Calabria. Il Milan tocca i 15 penalty da inizio campionato e si conferma al primo posto nella speciale classifica dei tiri dagli undici metri, davanti a Sassuolo e Roma (6 ciascuno). A questo ritmo, dicono i betting analyst, non è escluso un traguardo "extralarge": quello, cioè, che entro la fine della stagione i rossoneri arrivino ad almeno 21 rigori a favore. La linea fissata sul tabellone (Over 20,5 nella scommessa "Rigori stagionali"), come riporta Agipronews, è offerta a 2,10 e polverizzerebbe il record attuale di 18 penalty, detenuto proprio dal Milan (stagione 1950/51) e dalla Lazio 2019/2020. Per i bookmaker, comunque, rimane più probabile un bilancio inferiore, con l'opzione Under 20,5 (quindi un massimo di 20 rigori) avanti a 1,65.