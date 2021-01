Lainaugura il 2021 con un turno “vecchia maniera”, giocato interamente di domenica. Sebbene dopo le soste natalizie non siano rari i colpi di scena, gli analisti disegnano pronostici decisamente favorevoli per le squadre di vertice. Ilcapolista, imbattuto in campionato dall'8 marzo 2020 (quel giorno perse in casa con il Genoa), va da favoritissimo a far visita aldella gloria rossonera Inzaghi: il «2» rossonero non supera 1,64. I sanniti hanno salutato il 2020 con un apprezzabile rush, fatto di tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Dimenticate le goleade subìte a inizio stagione, hanno incassato soltanto tre reti nelle ultime otto gare e al Vigorito hanno bloccato sul pareggio sia la Juventus che la Lazio. Il loro compito però resta difficilissimo, tanto che il pareggio vale 4 volte la scommessa e la vittoria si alza fino a 5,00.delle sette vittorie consecutive ospita unche nelle uscite recenti si è svegliato (due vittorie e un pareggio in quattro partite) abbandonando l'ultima posizione. Il compito di Stroppa è però proibitivo: la quota della vittoria nerazzurra, 1,23, è la più bassa della giornata. Alto il pareggio, a 6,40, il blitz del Crotone sarebbe un'impresa da 12 volte la posta. Over nell'aria, a 1,39, vista la capacità realizzativa dell'Inter (miglior attacco con 34 reti all'attivo), Under altissimo, a 2,75.Laattualmente terza forza del campionato, dovrà guardarsi dalladell'ex Ranieri. La squadra di Fonseca però, ha finora lasciato punti solo alle squadre di alta classifica e si è mostrata spietata con le medio-piccole. Il successo giallorosso è di gran lunga il risultato più probabile, a 1,50, la «X» è a 4,70, il «2» viaggia a 5,60.Ladopo la sconfitta interna con la Fiorentina e la cancellazione della vittoria a tavolino con il, deve ripartire dal sesto posto. Se la vedrà allo Stadium con l'Udinese, che nel luglio scorso batté i campioni d'Italia 2-1 alla Dacia Arena. Pronostico schiacciato sul segno «1», a 1,43, un altro dispiacere per Pirlo si gioca a 7,00. La Juve è con il Parma la squadra che pareggia di più (7 volte), ma in questo caso la «X» viaggia ad alta quota, 4,70.Tra le altre,(1,48) favorito a Cagliari (6,00), così come la(1,71) in casa del Genoa (4,60). Fiorentina (2,17) da «1» contro il Bologna (3,20). Impegno durissimo per il Sassuolo (5,20) in casa dell'Atalanta (1,56).