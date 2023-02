Una per blindare il secondo posto, l’altra per uscire da una crisi nera che sembra non avere fine. Il derby della Madonnina, posticipo domenicale della Serie A, tra Inter e Milan mette di fronte due realtà che vivono situazioni completamente opposte ma, come sanno tutti i protagonisti del calcio, ogni stracittadina racconta una storia diversa. Gli esperti vedono favoriti i nerazzurri a 2,00 contro il 3,75 dei campioni d’Italia mentre si scende a 3,50 per il pareggio. I rossoneri cercano il terzo successo consecutivo in campionato mentre l’Inter prova a interrompere il digiuno casalingo nei derby di campionato che va avanti dal febbraio del 2020. Curioso il caso di Simone Inzaghi: alla guida dell’Inter è imbattuto nei derby di Coppa mentre non ha mai vinto in campionato. La Combo Goal + Over 2,5, offerta a 1,95, è nelle corde della sfida al pari di un gol da fuori area che si gioca a 3,00. Molta attenzione al Ribaltone, in quota a 6,75, sempre presente negli ultimi due confronti in Serie A tra Inter e Milan. Lautaro Martinez, dopo il Mondiale, ha alzato i giri del motore ed è pronto ad abbattersi nuovamente contro i rossoneri. La doppietta in Supercoppa ha portato a 6 i gol del Toro contro la formazione di Pioli: un’altra marcatura multipla, la terza, è data a12,50. Il Milan spera che la Supercoppia dei sogni dello scudetto, che fece tanto male all’Inter nella gara di andata, possa ripetersi anche domenica sera: l’assist di Leao per il gol di Olivier Giroud pagherebbe 12 volte la posta. Ritrovati i tre punti dopo tre mesi, il Sassuolo dopo l’impresa a San Siro con il Milan ospita un’Atalanta lanciatissima che punta a confermare l’ottimo momento di forma. Secondo gli esperti Sisal la Dea è favoritissima a 1,95 contro il 3,65 degli emiliani mentre il pareggio è in quota a 3,75. Una forbice enorme determinata non solo dai 18 punti di differenza in classifica ma anche dal fatto che il Sassuolo ha vinto solo 3 volte in 24 incroci con l’Atalanta. I tre incroci più recenti sono tutti terminati 2-1: lo stesso risultato esatto in favore dei padroni di casa è offerto a 13, quello per i bergamaschi si gioca a 9,00. Domenico Berardi e Duvan Zapata sono i bomber principi della sfida. Il sesto gol stagionale del numero 10 dei neroverdi è dato a 3,50, il colombiano che sblocca la gara come primo marcatore è in quota a 7,50. La capolista Napoli vola al Picco di La Spezia contro una squadra in profonda crisi: vittoria azzurra a 1,38, impresa ligure a 7,50. La Roma di Mourinho prova a dimenticare una settimana da incubo ospitando l’Empoli: successo giallorosso a 1,50 rispetto al 7,50 per i toscani che espugnano l’Olimpico. In Cremonese-Lecce ci si gioca una fetta enorme di salvezza: tre punti grigiorossi a 2,70, blitz salentino a 2,80. Il Torino, a 2,30, parte avanti rispetto all’Udinese, offerta a 3,40, mentre la Fiorentina vincente a 1,85 si fa preferire al Bologna, dato a 4,50, nel derby dell’Appennino.