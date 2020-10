Il Milan cerca un difensore sul mercato. Praticamente dfumati il serbo Milenkovic della Fiorentina (valutato 40 milioni di euro) e il giapponese Tomyasu per la richiesta del Bologna (25 milioni di euro) considerata eccessiva dai dirigenti rossoneri, si può riaprire la pista che porta a Nastasic in prestito dallo Schalke secondo la Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport aggiunge i nomi di German Pezzella (Fiorentina), Nacho (Real Madrid) e Diogo Dalot (Manchester United). In uscita Laxalt è nel mirino di Olympiacos e Sporting Lisbona.