Il Milan cerca un centrale sul mercato per completare la difesa. Quest'estate è andato via Gabbia (ceduto al Villarreal) ed è tornato Caldara. Rientrato dal prestito allo Spezia, il 29enne ex Juventus può lasciare i rossoneri in queste ultime due settimane di agosto: sulle sue tracce c'è l'Hellas Verona, che sta trattando la cessione di Hien all'Atalanta, dove Demiral è destinato all'Al-Ahli in Arabia Saudita.



DOPPIA PISTA - Intanto il Milan ha messo gli occhi su due giovani: l'italo-argentino Marco Pellegrino (classe 2002) dell'Atletico Platense e il greco Konstantinos Koulierakis (classe 2003) del PAOK. Quest'ultimo è impegnato nelle qualificazioni di Conference League contro l'Hajduk Spalato. Dopo lo 0-0 dell'andata in Croazia, domani sera (calcio d'inizio alle ore 19.30) si gioca la gara di ritorno a Salonicco. Un'occasione per vederlo ancora all'opera contro l'ex interista Marko Livaja.