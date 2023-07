Un volto nuovo a destra. Per il Milan non è una priorità assoluta, ma Moncada e Furlani stanno lavorando sotto traccia per portare in rossonero un terzino. Come anticipato da Calciomercato.com esterno difensivo classe 2004, autore di una grande stagione con la maglia del Valladolid (24 partite tra Liga e Coppa del Re) e sul taccuino delle principali big europee, Juventus compresa.22enne ivoriano in scadenza nel 2024 con il Torino, con alle spalle 98 presenze e 7 reti in Serie A. Due profili giovani e talentuosi, che si sposano con la filosofia Milan, per i quali vale la pena fare un investimento.Al momento per entrambi non si è andati oltre qualche contatto, ma è chiaro che l'arrivo di uno dei due cambierebbe la situazione lungo la corsia di destra. Al momento le gerarchie dicono, nell'ordine,, che Pioli non vede come terzino ma all'occorrenza può abbassarsi sulla linea difensiva. Quattro opzioni che rischiano di diventare cinque, motivo per il quale non si possono escludere risvolti di mercato.Il giocatore che potrebbe essere sacrificato è Pierre, l'anno scorso scivolato tra le riserve dopo un 2021-22 da assoluto protagonista.. Al momento per il francese, eliminato dall'Europeo under 21 ai quarti di finale (successo dell'Ucraina 3-1), non sono arrivate offerte, ma il suo nome rientra nella lista dei giocatori incedibili, di fronte a una proposta allettante può fare la valigia.(è la prima alternativa a Tomori e Thiaw, considerando le posizioni in bilico di Kjaer e Gabbia), può valutare una partenza solo di fronte a un vantaggio economico. Lo scorso novembre Kalulu ha rinnovato fino al 2027 con ingaggio tra 2 e 2,4 milioni di euro a stagione.