Il Milan continua a guardare al mercato dei centrocampisti per inserire in rosa un nuovo acquisto che possa dar respiro a Kessie, Tonali e Bennacer e che tuteli Pioli sia in caso di infortuni e sia nel periodo della Coppa d'Africa. Fra gli obiettivi resiste Tiemoué Bakayoko, anche se l'affare col Chelsea non è semplice da sbloccare.